Vaccin : feu vert de l’Agence européenne, des précisions sur celui d’AstraZeneca et Oxford

L’Europe va bientôt se lancer dans une campagne de vaccination dont l’objectif est de mettre fin à la circulation du nouveau coronavirus SARS-CoV-2. Ce lundi 21 décembre, l’Agence européenne du médicament vient d’approuver “sous conditions” le vaccin Pfizer – BioNTech, notamment celle de ne vacciner que les personnes de plus de 16 ans. Il reste encore à avoir l’accord de la Commission européenne, qui devrait intervenir dans les prochaines 48 heures, avant de lancer la campagne de vaccination dans l'ensemble de l'Union européenne qui compte près de 450 millions d'habitants.

The European Medicines Agency has given a positive evaluation of the BioNTech-Pfizer vaccine.



The vaccine is both safe and effective.



Next step: we will grant a marketing authorisation in the EU ???????? so that the vaccination campaign can start.#SafeVaccines https://t.co/xg1w1Tt3jn