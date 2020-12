Les Nations Unies reconnaissent l’utilité médicale du cannabis

Il en aura fallu du temps avant d’amorcer un rétropédalage. Soixante ans pour être précis. La Commission des stupéfiants des Nations Unies a reclassifié le 2 décembre 2020 le cannabis et sa résine en vertu de son utilité médicale. Cet organisme international, chargé de lister les substances considérées comme de la drogue, a reconnu le potentiel thérapeutique de cette plante.

En 1961, au moment de la rédaction de cette liste, la Commission des stupéfiants des Nations Unies a inscrit le cannabis, sa résine et ses dérivés dans l’annexe IV, même titre que la coca, dont est tirée la cocaïne, et le pavot dont sont issus l’opium et l’héroïne. Cette inscription dans l’annexe IV, celui réservé aux substances les plus addictives et dont l’intérêt médical est quasi nul, a scellé le sort du cannabis.

La liste des substances considérées par l’Organisation des Nations Unies (ONU) comme des stupéfiants est très importante car elle constitue le point juridique sur lequel s’appuie toute la législation internationale en matière de drogues. Ainsi, une fois inscrit dans cette annexe, la possession, la consommation, le commerce, la distribution, l’importation, la fabrication et la production de ces drogues devient illégale.





Here's how the 53 member states in the Commission on Narcotic Drugs voted on the WHO recommendation to remove cannabis from Schedule IV of the 1961 single convention - finally acknowledging its medicinal and therapeutic utility



