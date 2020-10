Le cannabis efficace contre les troubles obsessionnels compulsifs (TOC)

L'ESSENTIEL Actuellement, les traitements des troubles obsessionnels compulsifs ne résolvent pas le problème et ne conviennent pas à tous les patients.

Maladie psychique chronique, les TOC sont caractérisés par deux types de symptômes plus ou moins prononcés, les obsessions et les compulsions (saleté, sexe, peur de l’erreur, etc.).

Dans une étude publiée dans le Journal of Affective Disorders, des personnes souffrant de troubles obsessionnels compulsifs (TOC) rapportent que la gravité de leurs symptômes a été réduite de moitié dans les quatre heures suivant une consommation de cannabis.



Des effets bénéfiques à court terme



Pour parvenir à ces résultats, les chercheurs ont analysé les données saisies dans l'application Strainprint. Après avoir fumé du cannabis, les utilisateurs souffrant de TOC ont déclaré que cela réduisait leurs compulsions de 60%, leurs pensées indésirables de 49% et leur anxiété de 52%. L'étude a également révélé que des doses plus élevées de CBD (cannabidiol) étaient associées à des réductions plus importantes des compulsions.



“Ces résultats indiquent que le cannabis peut avoir des effets bénéfiques à court terme sur les troubles obsessionnels compulsifs, mais pas vraiment à long terme, précise tout de même Carrie Cuttler, autrice de l'étude et professeure de psychologie. Pour moi, le CBD est vraiment prometteur. Plus d’essais cliniques avec du CBD pur devraient être lancés.” L'étude a évalué 1 800 séances de consommation de cannabis et 87 personnes souffrant de TOC sur une période de 31 mois.



Une maladie psychique chronique



Expérimentation du cannabis thérapeutique en France



Votée le 9 octobre 2019, l’expérimentation du cannabis thérapeutique devrait être appliquée en France le 31 mars prochain au plus tard, pour une durée de deux ans et concernera au moins 3000 patients. Le 18 octobre, le cahier des charges des médicaments concernés par cette expérimentation a été dévoilé dans le Journal officiel. Les patients testés seront atteints de pathologies graves (scléroses en plaques, épilepsie de douleurs neuropathiques, effets secondaires de chimiothérapie, soins palliatifs).