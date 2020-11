Cancer du sein : quand des femmes aveugles détectent les tumeurs

L'ESSENTIEL A Berlin, un centre forme les femmes aveugles, dont le sens du toucher est plus développé, à dépister de petites tumeurs difficiles à détecter.

Des tumeurs qui mesurent entre 5 et 8 millimètres peuvent désormais être dépistées lors d’une simple palpation mammaire. Cet exploit est permis grâce aux nouvelles assistantes médicales tactiles, formées au centre allemand Discovering hands, à Berlin (Allemagne). Toutes les participantes - exclusivement des femmes - de cette formation sont aveugles car leur sens du toucher est bien plus développé que la moyenne, démultiplié du fait de leur cécité. Un atout qui leur permet de dépister de très petites tumeurs. Lors d’une palpation, un médecin ou un gynécologue peuvent sentir des tumeurs qui mesurent entre 1 et 2 centimètres. Les assistantes médicales tactiles, elles, sont capables de repérer des tumeurs jusqu’à deux fois et demi plus petites.

Une formation prise en charge par l’État et des bourses privées

L’idée de ce nouveau poste d’assistantes médicales tactiles vient de Franck Hoffmann, un gynécologue. Constatant que lui et ses confrères ne pouvaient pas dépister de toutes petites tumeurs, il a eu, un matin, une révélation : les personnes aveugles qui dépendent de leur sens du toucher seront bien plus efficaces que n’importe quel médecin. C’est ainsi qu’est né, en 2006, le centre Discovering hands. La formation proposée dure neuf mois et coûte 30 000 euros. Les participantes n’ont cependant rien à débourser. Tout est pris en charge par l’État allemand et des bourses privées. L’apprentissage de la palpation mammaire est à la fois théorique et pratique. Elles touchent d’abord de petites boules en bois représentant différentes tailles de tumeurs. Une fois qu’elles les ont intégrées, elles s'entraînent à en retrouver dans des tapis en mousse censés représenter l’épiderme. Plus elles s'entraînent, plus elles affinent leur sens du toucher pour mieux les dépister.

Les patientes ont plus de chance de guérir

L’enjeu est double : un dépistage moins cher, plus complet et plus efficace. Chez un gynécologue ou un médecin, une palpation mammaire ne dure pas longtemps, de l’ordre de trois minutes. Ces assistantes médicales, en plus de leur dépistage plus précis, offriront davantage de temps aux patientes. Celles-ci pourront poser autant de questions qu’elles le souhaitent et être rassurées. Mais qui dit plus long ne signifie pas plus onéreux car les assistantes médicales tactiles ont des salaires inférieurs à ceux des médecins et des gynécologues. En Allemagne, les frais liés à ces consultations seront pris en charge par l’assurance santé. Enfin, dernier avantage plus que bénéfique pour les patientes : le dépistage très précoce permis par les assistantes médicales tactiles augmente largement les chances de guérison. En effet, plus la tumeur est petite et repérée tôt, plus la prise en charge, démarrée dans la foulée, sera efficace.

Pour l’instant, en Allemagne, environ quarante assistantes médicales tactiles sont en activité dans des cabinets de gynécologie.