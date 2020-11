Les États-Unis autorisent le Regeneron, le médicament utilisé sur Donald Trump

L'ESSENTIEL Le Regeneron est le médicament que les médecins ont utilisé pour soigner Donald Trump en octobre dernier.

Le Regeneron est le deuxième médicament à obtenir l'aval de la Food and Drug Administration (FDA), l'équivalent de notre Agence nationale de la sûreté du médicament (ANSM).

Le Regeneron, laboratoire pharmaceutique américain, vient de recevoir l’autorisation de mise sur le marché par la Food and Drug Administration (FDA) pour un traitement par anticorps de synthèse contre la Covid-19.



Ce médicament était le même que celui testé sur Donald Trump. Le traitement en question, baptisé REGEN-COV2, s'adresserait aux patients les plus fragiles et souffrant de co-morbidité afin de soulager les services de santé du pays, saturés.

Leonard Schleifer, président de Regeneron, met en avant une “thérapie prometteuse”, agissant dès le début de l’infection grâce aux anticorps reproduisant un mécanisme similaire à celui du SARS-CoV-2 et empêchant ainsi au virus de s’accrocher et de pénétrer dans les cellules humaines.

255 800 décès aux États-Unis