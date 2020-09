Covid-19 : les hypothèses sur l'origine de l'épidémie aux USA battues en brèche

La propagation de l'épidémie de Covid-19 en Europe et aux Etats-Unis aurait-elle pu être évitée ? Une étude américaine bat en brèche quelques scénarios expliquant la dynamique de cette crise, un travail effectué par une équipe de l'Université de l'Arizona (États-Unis) avec l'appui de 13 instituts de recherche aux États-Unis, au Canada, en Belgique et au Royaume-Uni et publié le 10 septembre dans la revue scientifique Science.

Cette étude combine la génomique évolutive [dynamique du génome et ses interactions entre espèces et individus, NDLR] à partir d'échantillons de coronavirus avec des simulations informatiques d'épidémie, ainsi que des archives détaillées de voyages. "Cela nous a permis de relancer la bande sur la façon dont l'épidémie s'est déroulée, puis de vérifier les scénarios qui émergent dans les simulations par rapport aux modèles que nous voyons dans la réalité", explique Michael Worobey un de principaux auteurs de l'étude.



Cette méthode a mis en pièce deux scénarios jusqu'à présent privilégiés pour expliquer la propagation du virus aux États-Unis. La première hypothèse estime que ce serait un ressortissant chinois effectuant un vol de Wuhan (Hubei, Chine) à Seattle (Washington, États-Unis), le 15 janvier, qui aurait provoqué le cluster de l'État de Washington puis sa dissémination. Impossible selon les auteurs de l'article. Même si cette personne a le plus ancien génome séquencé de Covid-19 du pays, il comporte trop de différences avec ceux apparus six semaines plus tard dans ce même État. Les scientifiques tablent davantage sur une origine du cluster par une contamination survenue début février et avant.

De même, ils écartent l'idée selon laquelle le cluster de Washington aurait été emmené par une personne de l'État frontalier de la Colombie-Britannique au Canada. Même si ces génomes canadiens sont plus anciens ils ne convainquent pas les chercheurs en raison "d'erreurs de séquençage dans ces génomes". Aujourd'hui, ils estiment que la côte Ouest dans États-Unis a été directement contaminé par un cas importé de Chine puisque "des dizaines de milliers de citoyens américains et de titulaires de visa ont voyagé de Chine vers les États-Unis même après l'entrée en vigueur de l'interdiction [en raison de la fermeture de la frontière par les États-Unis début février, NDLR]."