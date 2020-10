Brigitte Macron, cas contact au Covid-19 : quelles sont les règles à respecter ?

L'ESSENTIEL Un cas contact est une personne qui a été au contact d'un cas positif à la Covid-19, en l'absence de mesures de protection efficaces pendant toute la durée du contact (hygiaphone, vitre, masque chirurgical, FFP2).

Si l’on est cas contact, il est recommandé de s’isoler, de réaliser un test et de surveiller son état de santé.

"Brigitte Macron a été en contact le jeudi 15 octobre avec une personne déclarée positive à la Covid-19 le lundi 19 octobre et présentant des symptômes de la maladie. Conformément aux recommandations des autorités sanitaires, elle observera une période d'isolement de sept jours", précise l’entourage de la Première dame.



S'isoler et faire un test





Par définition, un cas contact est une personne qui a été au contact d'un cas positif à la Covid-19, en l'absence de mesures de protection efficaces pendant toute la durée du contact (hygiaphone, vitre, masque chirurgical, FFP2).





Si l’on a été en contact avec une personne testée positive au Covid-19, il est recommandé de suivre les consignes suivantes :

· s’isoler,

· surveiller son état de santé.



Demander un arrêt de travail de 7 jours





L’isolement est recommandé au moins durant 7 jours pour éviter de contaminer ses proches et d’autres personnes, même quand on n’a aucun des signes de la maladie. "En effet, il est possible d’être contagieux 48 heures avant l’apparition des signes, ou encore d’être infecté sans avoir de signes de la maladie (les "asymptomatiques"). L’isolement permet ainsi d’éviter de contaminer ses proches sans le savoir et de mieux contrôler l’épidémie", explique l’Assurance maladie.





Les personnes infectées peuvent demander un arrêt de travail de 7 jours sur le site declare.ameli.fr, notamment lorsque le télétravail n’est pas possible. L’arrêt débute à la date à laquelle l’Assurance maladie a informé via SMS la personne qu’elle est cas contact. "Si vous vous êtes isolé avant cette date, l’arrêt pourra être rétroactif dans la limite de 4 jours. Si les résultats du test ne sont pas connus à la fin de l’arrêt initial, vous pouvez demander une prolongation de l'arrêt dans la limite de 7 jours", précisent les autorités