Covid-19 : premier décès d'une patiente après une réinfection

Ces résultats prouvent que les mesures barrières doivent être respectées par tout le monde, y compris ceux qui ont connu une première infection et qui restent sous la menace d’une nouvelle contamination. “Les gens qui ont été testés positifs au SARS-CoV-2 devraient continuer de prendre des précautions, dont la distanciation physique, le port du masque et le lavage des mains”, a conclu Mark Pandori, chercheur à l'université de Nevada et auteur de l'étude, parue le 12 octobre dans la revue The Lancet Infectious Diseases , sur les différents cas mondiaux de réinfection.