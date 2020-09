L’actrice américaine Amy Schumer annonce souffrir de la maladie de Lyme

Amy Schumer a publié une photo d’elle petite, mardi 8 septembre, sur Instagram pour annoncer qu’elle est atteinte de la maladie de Lyme.“"Je me sens bien et j’ai hâte d’en être débarrassée", a rassuré l’actrice. Elle explique qu’elle a probablement contracté la maladie il y a plusieurs années, et précise qu’elle prend de la doxycycline, un traitement antibiotique. La comédienne américaine demande des conseils aux internautes : “Est-ce qu’on peut boire un ou deux verres de vin ? Je sais qu’il ne faut pas s’exposer au soleil. Je prends aussi des plantes appelées lyme-2. Ecrivez-moi un commentaire ou un texto !"

Une maladie due à la morsure de tiques

La maladie de Lyme est due à la morsure de la tique : l’insecte peut être porteur d’une bactérie appelée Borrelia burgdorferi sensu lato. Au bout de quelques jours, une réaction cutanée apparaît, appelée érythème chronique montant. Généralement, elle s’étend progressivement et ressemble à une cible : un point rouge, entouré d’une zone plus claire, elle-même encerclée de rouge. Selon les cas, la maladie de Lyme peut aussi provoquer des frissons, des maux de tête, et des douleurs articulaires ou musculaires. En l’absence de soin, il peut y avoir une infection chronique touchant plusieurs organes. Les personnes peuvent alors souffrir d’arthrite, de lésions cardiaques ou neurologiques des années après la morsure. Dans certains cas, la maladie peut se manifester grâce à des symptômes atypiques, ce qui rend son diagnostic difficile.

Comment s’en protéger ?

Pour se prémunir de la maladie de Lyme, il faut éviter les morsures de tiques en portant des chaussures fermées en forêt, des manches longues et des pantalons. Les vêtements de couleur claire aident à mieux repérer les tiques. Lorsque vous rentrez d’une balade en forêt ou dans une zone boisée, inspectez-vous pour repérer si un insecte vous a mordu.

Si vous retrouvez une tique sur votre corps, il faut la retirer le plus rapidement possible, soit avec un tire-tique, soit avec une pince à épiler en veillant à ne pas presser le corps de l’insecte pour ne pas répandre les bactéries. Ensuite, il faut surveiller l’évolution de la morsure, si une plaque rouge apparaît et s’étend, il est primordial de consulter un médecin. Si vous pensez que la tique est restée plus de 36 heures sur votre peau ou si vous avez plusieurs piqûres, il est aussi important de consulter. Le médecin prescrit généralement un traitement antibiotique pendant deux à quatre semaines. Plus la maladie est prise en charge tôt, plus les risques de complications se réduisent et plus la guérison totale est possible. Santé publique France estime que 50 000 cas sont diagnostiqués chaque année, dont 800 nécessitent une hospitalisation.