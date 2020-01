Justin Bieber annonce être atteint de la maladie de Lyme

Justin Bieber a annoncé sur Instagram être atteint de la maladie de Lyme en réponse à un certain nombre de détracteurs qui critiquaient son physique : “On m’a récemment diagnostiqué la maladie de Lyme et en plus j’ai aussi un sérieux cas de mononucléose chronique qui affecte ma peau, mes fonctions neurologiques, mon énergie et ma santé en général”, a-t-il écrit. Le chanteur de 25 ans affirme que tout ce qu'il a “combattu et surmonté” sera expliqué dans une série de documentaires bientôt disponible sur YouTube. “Cela a été quelques années difficiles mais suivre le bon traitement pour soigner cette maladie incurable aidera, et je serai de retour meilleur que jamais”, assure-t-il.

La maladie de Lyme

Mais qu'est-ce que la maladie de Lyme dont est atteint le chanteur ? Consécutif à la transmission d'une bactérie lors d'une morsure de tique (toutes ne le sont pas infectées par cette bactérie), la maladie de Lyme est une pathologie d'origine infectieuse qui se manifeste par des douleurs diffuses chroniques et invalidantes, pouvant à terme mener à des troubles neurologiques et des paralysies faciales.

Elle peut apparaître dans les 30 jours après la piqûre, d’abord sous forme d’une plaque rouge et ronde qui s’étend en cercle (érythème migrant) à partir de la zone de piqûre. La lésion de la peau peut s'accompagner de douleurs musculaires et articulaires, ou encore de fièvre. Avec un traitement précoce, elle disparaît en quelques semaines à quelques mois. Les symptômes sont multiples : douleurs articulaires, tremblements et troubles neurologiques, perte de mémoire, état dépressif.

En l’absence de traitement, l’évolution vers la phase secondaire n’est pas systématique, mais aggrave le pronostic : l'infection peut devenir chronique et se diffuser de la peau à tout l’organisme, ce qui peut expliquer les critiques émises à l'égard du physique de Justin Bieber.

La mononucléose

La mononucléose infectieuse est parfois appelée dans le langage courant “maladie du baiser” ou “maladie des fiancés”. Ces appellations sont dues au fait que le virus responsable se transmet par l'intermédiaire de la salive. Elle touche en majorité les personnes de la petite enfance ou au début de l'âge adulte et est causée par une infection à virus EBV (Epstein-Barr Virus). Le terme syndrome mononucléosique désigne une anomalie de la prise de sang au niveau des globules blancs. Il s'agit d'une augmentation importante des lymphocytes, un type de globules blancs responsable des défenses immunitaires, dont certains présentent des anomalies de forme.

Si elle est généralement bénigne, il existe en revanche, très rarement, des malades qui, après une infection aiguë à EBV, ont un système immunitaire qui n’est pas en mesure de mettre fin à la réplication du virus EBV. Ces malades développent donc une infection chronique active à EBV, comme ce qui semble être le cas pour Justin Bieber.