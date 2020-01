Qu'est-ce que la prosopagnosie, dont sont atteints Thierry Lhermitte et Brad Pitt ?

Invité sur Europe 1 en décembre dernier, l'acteur Thierry Lhermitte a avoué être atteint d'une maladie neurologique rare appelée la prosopagnosie, aussi connue sous le nom de “cécité faciale”. Plus précisément, il s'agit d'une agnosie visuelle très handicapante qui rend la reconnaissance des visages impossible. Les personnes atteintes de ce trouble voit parfaitement les visages, mais sont incapables de les reconnaître ou de les différencier, y compris lorsqu'il s'agit de leurs proches. Une personne atteinte de prosopagnosie peut ne pas reconnaître non plus son propre visage.

Des causes multiples pour trois types de maladie

Il existe trois types de prosopagnosie : la prosopagnosie congénitale qui se développe dès l'enfance, la prosopagnosie progressive qui évolue progressivement dans le temps, souvent à cause d'une défaillance neurodégénérative et la prosopagnosie dite “acquise” qui survient brutalement, souvent des suites d'un AVC, d'un traumatisme crânien, d'une encéphalite ou encore d'une tumeur cérébrale. La maladie a été décrite pour la première fois en 1947 par le neurologue allemand Joachim Bodamer qui observa ce trouve chez deux anciens soldats suite à des lésions cérébrales. La forme pédiatrique n'a été décrite que plus tard, en 1995.

La maladie de Thierry Lhermitte a été diagnostiquée il y a 10 ans. Aujourd'hui âgé de 67 ans, il raconte sur Franceinfo : “Quand pour la troisième fois, je me présente à quelqu'un qui m'a pourtant déjà dit dix minutes avant, ‘Je vous ai déjà vu’, c'est horrible. Je mets alors cela sur le compte de la blague. En fait, c'était sincère"” Très rare, la prosopagnosie affecterait entre 2 et 2,5% de la population mondiale, dont une autre célébrité : Brad Pitt.

“Où nous sommes-nous rencontrés ?”

L'acteur américain en a fait la révélation dans les médias en 2013, principalement pour justifier le fait qu'il puisse passer pour quelqu'un de prétentieux ne prêtant pas attention aux personnes qu'il rencontrait ou croisait. “Il y a tellement de gens qui me détestent parce qu'ils pensent que je suis irrespectueux. Je me suis donc dis que cette année, j'allais en parler et dire aux gens 'OK, où nous sommes-nous rencontrés ?’. Mais ça n'a fait qu'empirer. Les gens étaient plus offensés. Ils vous disent ‘vous êtes égoïste, vous êtes prétentieux’. Mais la vérité, c'est que pour moi, c'est un mystère. Je ne peux pas mémoriser un visage et pourtant je viens d'un milieu design/esthétique.”

En 2015, des chercheurs britanniques ont développé un nouveau test sensé faciliter le dépistage, mais il n'existe pour l'heure aucun traitement à cette maladie. Les patients s'attachent à d'autres détails pour reconnaître leurs proches comme l'odeur, la voix, une poignée de main ou encore l'attitude, la démarche.