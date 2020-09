Phénibut : ce faux complément alimentaire est désormais interdit

L'ESSENTIEL Une étude a mis en évidence une augmentation récente du nombre d’intoxications chez des usagers de phénibut.

On l’achète facilement en ligne, la plupart du temps sous forme de complément alimentaire. Le phénibut a été inscrit sur la liste des psychotropes par le Ministère des solidarités et de la santé, afin d’en interdire la production, la vente, l’acquisition et l’emploi, compte tenu des risques graves pour la santé publique liés à la consommation de cette drogue de synthèse.

De fausses allégations de médicament ou de complément alimentaire

De fausses allégations de médicament ou de complément alimentaire sont attribuées au phénibut : anxiolytique, hypnotique, aide à la récupération musculaire, stimulant des performances sexuelles, produit naturel d’aide au sevrage (alcool, opiacés), etc. Son achat se fait principalement sur Internet sous forme de capsules, comprimés, gélules ou en poudre, et il est consommé par voie orale.

Pourquoi le phénibut est dangereux

S’agissant d’une substance potentiellement dangereuse, les Centres d’Evaluation et d’Information sur la Pharmacodépendance-Addictovigilance (CEIP-A ) ont mené une enquête, à la demande de l’ANSM, qui a porté sur la période allant de 2007 à 2019.



Cette étude a mis en évidence une augmentation récente du nombre d’intoxications chez des usagers de phénibut (7 cas en 2019 sur un total de 14 signalements), incluant des cas de dépendance, des syndromes de sevrage parfois sévères, mais aussi des intoxications plus graves comme des troubles psychiatriques ou des comas. "Ce produit est parfois consommé en association avec d’autres substances psychoactives", avertit l’ANSM.

Quels sont les symptômes d’une intoxication au phénibut

Les principaux symptômes retrouvés lors d’une intoxication au phénibut sont des vomissements, des vertiges, une tachycardie, une anxiété, une insomnie, des hallucinations ainsi que de la somnolence et/ou un coma.