Comment préserver ses yeux en été

Sel, sable ou rayons UV sont les principaux irritants des yeux en cette période estivale. Pour que le repos estival ne tourne pas à la galère, les vacanciers devraient prendre avec eux quelques dispositions pour éviter ou signer les bobos de la vue. La docteure Barbara Ameline, membre du conseil d'administration de la Société française d'ophtalmologie (SFO), a accepté de répondre à nos questions.

Le soleil est mauvais pour la vue, mais faut-il tout le temps porter des lunettes de soleil ou juste les mettre lorsqu'on est ébloui ?

Il faut les mettre tout le temps ! Il y a des ultraviolets (UV) même le matin, ou lorsque le temps est couvert. Or, ces rayons désèchent et abîment la surface de l’œil. Comme on perçoit mal l'intensité des UV dans notre environnement, il faut les porter dès que l'on met le nez dehors et que l'on s'expose. C'est d'autant plus vrai pour les enfants qui ont un diamètre pupillaire bien plus large que celui des adultes, ils sont donc plus sensibles à ces rayons. Les lunettes de soleil sont loin d'être des gadgets pour eux. Il faut plus particulièrement faire attention aux UV en montagne. En altitude, il y a moins de filtres naturels des UV et ils sont donc plus intenses.

Tous les types de visions doivent porter des lunettes adaptées. Ceux qui n'ont aucune correction doivent se munir de lunettes de soleil classiques avec un filtre anti-UV; les porteurs de lunettes peuvent opter pour des sur-lunettes polarisées; et les adeptes des lentilles doivent faire attention à bien prendre avec eux tout leur équipement de lentille (produit, étui) ainsi que des lunettes de vue et de soleil.

Pourtant en été, il n'est pas toujours facile de garder sur le nez les lunettes surtout lors d'activités sportives.

C'est vrai mais il existe de nombreuses solutions : pour 50€, certains opticiens spécialisés peuvent vous confectionner des lunettes de piscine à votre vue, elles sont également utilisables pour les autres activités nautiques comme la planche à voile ou le windsurf. Il est également possible de confectionner des lunettes de vélo pour 70€ en moyenne, quant au masque de plongée, il faut compter environ 150€. Au regard de l'investissement que certaines personnes mettent dans des chaussures de sport, les prix restent encore raisonnables.

Malgré ces lunettes il est possible d'avoir des grains de sable dans l’œil. Y a-t-il une bonne méthode pour les enlever en évitant de trop s'irriter les yeux ?

Lorsque vous avez du sable ou un autre corps étranger dans les yeux, il faut les laver avec du sérum physiologique. J'insiste bien sur ce point : il ne faut pas utiliser l'eau du robinet. Cette eau n'est pas stérile : elle contient des germes qui, s'ils peuvent être inoffensifs pour le tube digestif, sont parfois toxiques pour la surface de l’œil. En cas d'infection, cela peut créer un abcès qui conduirait à une perte irrévocable de la vision.

Quels sont vos conseils pour bien entretenir sa vue pendant la période estivale ?

En plus des lunettes de soleil, je recommande à tout le monde de glisser dans sa valise du sérum physiologique. De manière facultative, vous pouvez aussi prendre un flacon de larmes artificielles. Elles sont très utiles pour les personnes aux yeux secs [elles ont la caractéristique de bien hydrater l'œil, NDLR]. Pour les autres, elles permettent parfois d'éviter une consultation.

Cependant j'attire l'attention sur les personnes porteuses de lentilles, c'est elles que l'on voit le plus souvent en consultation durant les vacances. Comme c'est l'été il y a relâche et cela peut donner lieu à des oublis de matériel et parfois à des catastrophes. Je rappelle qu'il ne faut pas s'échanger les lentilles ou les étuis — même entre parents — car si les lentilles ne sont pas journalières elles peuvent être contaminées par vos germes. S'ils sont inoffensifs pour vous, ils le sont probablement moins pour les autres. C'est pour cela que si vous avez un souci aux yeux et que vous vous rendez aux urgences il faut que vous apportiez avec vous vos lentilles et votre étui avec le produit d'entretien. L'analyse de ces objets sera plus facile que la surface de votre œil.

De manière générale les utilisateurs de lentilles doivent aussi faire plus attention à leur santé oculaire que les autres. Le port de lentilles exerce parfois un frottement qui insensibilise la surface oculaire et peut retarder un diagnostic. Surtout, il peut diminuer la qualité du film lacrymal, ce qui fragilise l’œil et le rend plus vulnérable aux abcès. Pour toutes ces raisons, il faut être rigoureux et bien entretenir son matériel tout en le gardant avec soi y compris en vacances.