Les porteurs de lentilles plus à risque en été

L'ESSENTIEL N'oubliez pas votre étui et vos produits pour les lentilles lorsque vous partez en vacances. N'empruntez pas celui de quelqu'un d'autre et/ou n'utilisez pas l'eau du robinet.

Se libérer de ses lunettes le temps d'une journée, c'est le rêve concrétisé par les porteurs de lentilles. Néanmoins cette illusion apporte avec elle quelques contraintes amplifiées lors des vacances d'été. Porter des lentilles ne contraint pas de garder avec soi des lunettes pour prendre le relais ainsi que le “matériel de change”, c'est-à-dire un étui pour lentilles et le produit de nettoyage. Or, sur la plage ou en randonnée, peu de personnes s'encombrent avec ce genre d'accessoire, prenant ainsi un risque pour la santé ophtalmique. “En été ce sont les porteurs de lentilles qui consultent le plus, assure la docteure Barbara Ameline, membre du conseil d'administration de la Société française d'ophtalmologie (SFO). Comme ce sont les vacances il y a relâche et les personnes par exemple qui oublient leurs produits ce qui peut donner lieu à des catastrophes.”

Les utilisateurs de lentilles, plus que ceux de lunettes ou sans correction de la vue, ont une santé oculaire plus fragile. La raison ? Le port des lentilles en lui-même. “Les lentilles exercent parfois un frottement qui insensibilise un peu la surface oculaire. Cela atténue la perception de l’œil et peut entrainer un retard de diagnostic”, explique la docteure Ameline. Ce frottement ainsi que le contact avec le produit de nettoyage des lentilles ont également un effet inattendu sur les yeux. “Souvent ils fragilisent le film lacrymal, affirme-t-elle. Plus fragile, l’œil est davantage exposé aux abcès de cornée.” Un phénomène qui peut parfois provoquer une diminution irrévocable de la vision.

Les bons gestes de l'été

Pour toutes ces raisons cette ophtalmologue appelle à la vigilance les porteurs de lentilles. Elle recommande de toujours avoir sur soi son matériel de lentilles, ses lunettes de vue ainsi que des lunettes de soleil en vacances. “Ils sont aussi plus susceptibles d'avoir l’œil sec, c'est bien qu'ils aient avec eux des larmes artificielles. C'est notamment utile si on part à la montagne où l'air est plus sec ou si on est en contact avec de l'air climatisé”, conseille Barbara Ameline.

Elle rappelle également la nécessité de bien se sécher les mains avant d'enlever ou de nettoyer une lentille mais aussi de ne jamais utiliser de l'eau du robinet pour les conserver. “Cette eau n'est pas stérile : elle contient des germes qui, s'ils peuvent être inoffensifs pour le tube digestif, sont parfois toxiques pour la surface de l’œil. En cas d'infection, cela peut créer un abcès” rappelle-t-elle. De la même façon, elle insiste sur l'impossibilité de prêter une lentille ou un étui, même entre parents. “Si les lentilles ne sont pas journalières, elles peuvent être contaminées par vos germes, atteste-t-elle. Or s'ils sont inoffensifs pour vous, ils le sont probablement moins pour les autres.” L'ophtalmologue recommande en cas de consultation en urgence de ni jeter sa lentille, ni oublier d'emmener avec soi son étui avec le produit d'entretien. La recherche de la présence d'un germe toxique est plus aisée sur ces objets que sur la surface de l'œil souffrant.