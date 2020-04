Coronavirus : faut-il cesser de porter des lentilles de contact pendant l'épidémie ?

Faut-il privilégier les lunettes en période d'épidémie ? C'est ce que recommande l'Académie américaine d'ophtalmologie qui a demandé début mars, de ne plus porter de lentilles afin d'éviter de se toucher le visage.

“Vous vous frottez les yeux, vous vous grattez le visage, mettez vos doigts dans votre bouche ou dans votre nez”, explique à CNN le docteur Steinemann, ophtalmologue et porte-parole de l'Académie américaine d'ophtalmologie, pour justifier cette position.

Des mesures d'hygiène strictes

Qu'en est-il en France ? Les recommandations de la Société française des ophtalmologistes adaptateurs de lentilles de contact (SFOALC), qui regroupe plus de 700 ophtalmologistes, sont plus mesurées.

Dans une note adressée aux ophtalmologues et aux porteurs de lentilles de contact, la SFOALC s'en tient à rappeler les mesures d'hygiène indispensables en temps normal, mais vitales en période épidémique : “À la pose et au retrait des lentilles, les mains doivent être lavées avec de l'eau et du savon et séchées avec une serviette en papier propre. Si le gel hydro-alcoolique est utilisé lors qu'il n'est pas possible de se laver les mains, il faut attendre que les mains soient totalement sèches afin d’éviter le contact de la solution alcoolique avec l’œil.”

Que faire en cas d'infection ?

Néanmoins, la SFOALC stipule que le port des lentilles doit être suspendu en cas d'infection : “Il est important de rappeler également que le port des lentilles doit être suspendu lors d’infections ORL (rhume, angine, otite, pharyngite) du fait de la proximité des agents microbiens ou viraux (a fortiori, le port continu des lentilles est interdit dans ces cas-là). Il en est de même en cas de suspicion ou d'atteinte au coronavirus, en effet le Covid-19 peut être présent au niveau de la conjonctive.”

Si les ophtalmologues français ne voient donc pas d'inconvénients à ce que les porteurs de lentilles conservent ce mode de correction de la vue, ils insistent pour que ces derniers privilégient les lunettes en cas de suspicion ou d'infection confirmée.

On estime qu'environ 4 millions de personnes portent des lentilles de contact en France et achètent pour près de 9 euros de lentilles par seconde. Ces recommandations s'adressent donc à un large public.