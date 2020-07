Covid-19 : huit conseils pour aider les enfants à traverser la crise sanitaire

Interruption puis reprise de l’école, confinement, télétravail des parents, restrictions budgétaires… La crise sanitaire du coronavirus perturbe les enfants autant que les adultes.



“Ces dernières années, diverses études ont démontré que le confinement en raison du Sras, d’Ebola et autres virus avait provoqué des symptômes de stress chez 30% des enfants et 40% des parents. Nous l’avons vite constaté avec le coronavirus, explique le professeur Richard Delorme, chef du service de pédopsychiatrie de l’hôpital Robert-Debré, à Paris. Les 4-10 ans que nous voyons en consultation nous ont davantage parlé de leur inquiétude pour leur santé à eux et à leur famille. Vingt pour cent redoutaient aussi les problèmes d’argent pour finir le mois. Tout cet aspect émotionnel est resté au sein de la maison.”

Une fiche conseil

Le Centre d’excellence pour les troubles du neuro-développement (InovAND) de l’hôpital Robert-Debré, coordonné par le professeur Delorme, a élaboré pour la Caf une fiche afin d’aider les enfants à surmonter cette période. Voici ce qu’il conseille aux parents :



1. Rendez-vous disponible pour votre enfant, écoutez-le.



2. Montrez à votre enfant tous les points positifs de cette période.



3. Maintenez ou revenez à une organisation structurée du quotidien pour votre enfant.



4. Aidez votre enfant à améliorer la gestion de ses émotions.



5. Présentez-lui de nouvelles perspectives heureuses.



6. Soyez moins exigeant(e)s avec lui et introduisez de nouvelles règles plus souples.



7. Détendez-vous. Le rire est un remède anti-stress très puissant.



8. Prenez soin de vous.

Symptômes d’un mal-être chez l’enfant

Plusieurs symptômes peuvent témoigner d’un mal-être chez l’enfant : troubles du sommeil, de l’alimentation, besoin d’être toujours avec ses parents, accès de colère, repli sur soi, violence… Si les troubles persistent, il ne faut pas hésiter à consulter un pédiatre, ou à se rendre dans une PMI pour y trouver l’aide de professionnels.



Selon le dernier bilan de Santé publique France, le coronavirus a infecté plus de 174 000 personnes et fait plus de 30 000 morts dans l’Hexagone.