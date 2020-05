Coronavirus : les troubles gastro-intestinaux seraient un signe d'infection chez les enfants

Plus de 3,5 millions de personnes originaires de 87 pays et territoires différents ont été contaminées par le nouveau coronavirus depuis le début de la pandémie. Malgré la prévalence des cas, peu d'informations permettent de comprendre l'évolution de l'infection chez l'enfant, qui semblent relativement moins à risque que les adultes.

Cinq enfants sans difficultés respiratoires testés positifs

Une étude chinoise publiée dans la revue Frontiers in Pediatrics avance néanmoins que les troubles gastro-intestinaux, même en l'absence de troubles respiratoires, pourraient être un signe d'infection chez l'enfant. 5 jeunes patients âgés de 2 mois à 5 ans et demi (4 garçons et une fille) ont été testés positifs entre le 23 janvier et le 20 février 2020 à l'hôpital pour enfants de Wuhan, alors même qu'ils ne présentaient aucune difficulté respiratoire.

“Trois des enfants ont dû être admis à l'hôpital pour une opération ou un traitement d'urgence, écrivent les chercheurs. Les deux autres ont montré principalement des symptômes gastro-intestinaux, l'un était un nourrisson de 2 mois sans fièvre ni toux, dont les parents ont rapporté qu'il présentait une somnolence et une mauvaise alimentation.”

Dans le détail, la maladie a occasionné chez les trois cas les plus graves “une invagination intestinale aigüe, une perforation de l'appendicite avec péritonite locale et un traumatisme crânien, tandis que chez les deux autres, il s'agissait d'une gastro-entérite aiguë, avec chez l'un d'entre eux une hydronéphrose (une dilatation du rein qui obstrue les voies urinaires, NDLR).”

Le virus peut-il se manifester dans le tube digestif

“Bien que leurs symptômes initiaux aient pu être sans rapport, ou que leurs symptômes de Covid-19 aient été initialement légers ou relativement cachés avant leur admission à l'hôpital, il est important de noter que 4 de ces 5 cas ont présenté des symptômes du tube digestif comme première manifestation de cette maladie”, notent-ils.

Comment un virus respiratoire peut-il toucher le tube digestif en premier lieu ? Selon les chercheurs, cela pourrait venir du fait que le type de récepteurs des cellules pulmonaires visées par le Covid-19 se trouve également dans les intestins. D'autres recherches doivent être menées, mais ces résultats suggèrent qu'il est important de dépister les enfants se présentant à l'hôpital sans difficultés respiratoires apparentes.