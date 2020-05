Coronavirus : les Français particulièrement critiques envers leur gouvernement

L'ESSENTIEL Un sondage ODOXA montre que deux Français sur trois considèrent que le gouvernement n'a pas été à la hauteur pour gérer la crise sanitaire

C'est un jugement beaucoup plus sévère vis à vis du pouvoir que dans les autres pays européens

Les Français en colère. Alors que le déconfinement s’entame progressivement en France à partir de ce lundi 11 mai, la population reproche au gouvernement sa gestion de la crise sanitaire du coronavirus. D’après un sondage Odoxa-Dentsu Consulting réalisé pour Franceinfo et Le Figaro publié dimanche 10 mai, 66% des Français pensent que le gouvernement n’a pas été à la hauteur de la situation. Nous sommes ainsi globalement plus critiques envers nos politiques que nos voisins, puisqu’en Europe (hors France), en moyenne, 51% des sondés estiment que leur gouvernement a su gérer la crise.

Seuls les Espagnols sont plus en colère que nous. En effet, 67% d’entre eux estiment que leur exécutif n’a pas été à la hauteur. En revanche, en Italie, premier pays européen à avoir subi l’épidémie de plein fouet, la moitié des sondés (50%) a une image positive de son gouvernement. En Allemagne, où l’épidémie a été relativement jugulée depuis le début, la population est satisfaite à 60% de la politique en vigueur tandis qu’en Grande-Bretagne, les sondés émettent des avis favorables à 63%.

Dans le détail, les trois quarts des Français reprochent au gouvernement de ne pas leur avoir dit la vérité sur l’ampleur de l’épidémie (75%), de ne pas avoir su prendre les bonnes décisions au bon moment (74%) ou de ne pas avoir correctement équipé les hôpitaux et les soignants pour faire face au virus (76%). Ils sont également 76% à regretter que le gouvernement n'a pas été plus clair sur les mesures à prendre.

Les Français ont une bonne image des maires

En comparaison, nos voisins sont beaucoup moins sévères. En effet, ils sont entre 43% et 46% à faire confiance à leurs dirigeants, selon les critères. Dans l’ensemble, ce sont les Allemands qui accordent le plus leur confiance à l’exécutif. En revanche, force est de constater que les Français plébiscitent à 75% l’attitude leurs maires contre 58% en moyenne en Europe.

En dehors de la politique, les Français sont également critiques envers leurs concitoyens. Alors que les deux tiers des Européens (64%) considèrent que leurs pairs se sont bien comportés depuis le début de l’épidémie, 61% des Français pensent l’inverse.

Toutefois, les Européens s’accordent tout de même sur quelques points. Globalement, la plupart des sondés ont bien vécu le confinement. Dans le détail, 80% des Français disent avoir bien ou très bien appréhendé le fait de devoir rester chez eux le plus possible tandis que 83% des Européens (hors Français) l’ont assez bien (65%) ou très bien vécu (18%).

Des craintes concernant le travail

Enfin, concernant la posture des entreprises, 69% des Français la jugent favorable contre 64% des Européens. Malgré tout, la plupart des populations s’inquiètent sur leur avenir professionnel. Ainsi, près d’un tiers des Européens (32%) craignent de perdre leur emploi à cause de la crise sanitaire. Si les Espagnols sont les plus inquiets (43%), les Italiens et les Français ne sont pas sereins non plus sur la question (respectivement 38% et 28% de peurs). Là encore, les Allemands sont les plus positifs puisque seuls 17% d’entre eux ont des doutes sur leur avenir professionnel.

Illustrant la défiance des Français à l’égard de la politique du gouvernement pendant la crise, ces résultats rejoignent ceux des enquêtes précédemment réalisées sur le sujet. Selon une autre étude Odoxa réalisé pour Franceinfo et le Figaro, dévoilée le 6 mai, 58% des sondés ne font pas confiance au gouvernement pour réussir le déconfinement. Dans le détail, les Français s’inquiètent surtout concernant les transports en commun, 42% d’entre eux jugeant le niveau de sécurité mis en place “très insatisfaisant”.