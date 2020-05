Peut-on contracter le covid-19 lors d’un rapport sexuel ?

L'ESSENTIEL Des traces du virus SARS-CoV-2 ont été trouvés dans du sperme

Mais les cas sont trop peu nombreux pour en déduire que le virus peut se transmettre par voie sexuelle

Les études réalisées jusqu’à aujourd’hui montrent que le Sars-Cov-2 se transmet principalement par des projections de gouttelettes. Des scientifiques ont trouvé des traces du virus dans la salive, les selles et l’urine. En Chine, une équipe de recherche en a découvert dans du sperme. Ils publient les conclusions de leurs travaux dans le Journal of the American Medical Association.

Le covid-19 détecté dans le sperme

L’étude a été réalisée avec les échantillons de sperme de 38 hommes, passés par l’hôpital de Shangqiu dans la province du Henan, dans le Nord-Est du pays. Tous ont été testé positifs au Covid-19 : certains étaient encore atteints et les autres étaient en rémission. Le sperme de six d’entre eux était positif au coronavirus. Parmi ces hommes, deux étaient en rémission, tandis que les quatre autres souffraient encore de la maladie.

Des limites à ces conclusions

Les chercheurs précisent que les résultats de leur étude sont limités pour deux raisons : la petite taille de l’échantillon et l’absence de suivi des patients. Les résultats ne permettent pas de savoir si le virus a pu être transmis lors d’un rapport sexuel, ni combien de temps il est resté dans le sperme. L’équipe de recherche suggère de poursuivre les recherches sur ce sujet pour déterminer si le Covid-19 est sexuellement transmissible.

Le Los Angeles Times souligne que ces résultats contrastent avec ceux d’une autre étude réalisée également en Chine. Le sperme de 34 hommes testés positifs avait été analysé, les chercheurs n’avaient trouvé aucune trace du virus dans leur sperme. Les tests avaient été réalisé entre huit jours et un mois après le diagnostic de la maladie.

La prudence reste de rigueur !

Si la transmission du virus par les fluides sexuels reste indéterminée aujourd’hui, avoir des rapports sexuels augmente les risque de contamination dans la mesure où le Covid-19 est présent dans la salive. Un simple baiser peut vous contaminer. Si votre partenaire est infecté, mieux vaut être abstinent !