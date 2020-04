Covid-19 : vers une stabilisation de l’épidémie en France ?

L'ESSENTIEL Le 9 avril, le nombre de patients sorties de réanimation est plus important que celui de ceux entrés en réanimation

Plus de 30 000 personnes sont hospitalisées en France pour Covid-19

En France, 12 210 personnes sont décédées du coronavirus, dont 4 166 dans des Ehpad et autres structures d’accueil de personnes âgées. Le nombre de morts continue d’augmenter chaque jour, mais certains indicateurs sont porteurs d’espoir. Jeudi 9 avril, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a déclaré que le solde entre les nouveaux patients admis en réanimation et ceux qui en sont sortis était pour la première fois négatif depuis le début de l’épidémie. Au total, 7 066 personnes sont hospitalisées dans ces services.

Rester vigilant

“Le besoin de trouver de nouvelles places, de nouvelles équipes et de nouvelles machines diminue pour la première fois, a précisé le directeur général de la santé lors d’une conférence de presse. Si nous pouvons espérer un plateau, c’est un plateau très haut et il faut rester extrêmement prudent.” Ce début de baisse des patients en réanimation doit durer pour qu’une tendance puisse être confirmée. “Nous ne saurons que nous avons passé le moment le plus difficile que quand nous aurons une baisse régulière et confirmée du nombre de cas de personnes en réanimation.” Il rappelle la nécessité de continuer à appliquer les gestes barrières et de respecter le confinement.

Plus de 30 000 personnes hospitalisées

Santé publique France constate que le coronavirus continue de circuler à un niveau élevé mais observe une tendance à la stabilisation. Ces derniers jours, le nombre de consultations de médecine générale, d’appels à SOS Médecins ou de recours aux urgences pour des suspicions de Covid-19 a diminué. Au total, 30 767 personnes sont toujours hospitalisées en France pour une infection au coronavirus et plus de 23 200 ont pu rentrer chez elle. Au 9 avril, Paris demeure le département le plus touché, avec plus de 3 000 patients hospitalisés, suivi par d'autres départements franciliens (Val-de-Marne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Essonne), par le Rhône, le Bas-Rhin et les Bouches-du-Rhône.

L’Hexagone comptabilise plus de 86 000 cas confirmés depuis le début de l’épidémie. Dans le monde, le Covid-19 a fait plus de 96 000 victimes et plus d’1,5 million de cas ont été confirmés.