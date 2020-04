Les personnes âgées sont moins volatiles dans leurs émotions

Vieillir nous apporte de la sagesse, tout du moins dans nos émotions. La dernière étude menée par les psychologues des universités de Duke et de Vanderbilt (États-Unis) révèle que les personnes âgées sont plus soucieuses d'essayer d’optimiser leur bien-être au quotidien. Elles souhaitent se sentir bien autant que possible tout en résistant aux tentations quotidiennes et avaient une meilleure santé émotionnelle. L’étude, publiée dans la revue Emotion, indique qu'à partir d'un certain âge, il devient plus simple de gérer sa santé émotionnelle et de devenir stable tout en étant capable de résister aux tentations quotidiennes.

Selon Daisy Burr, une doctorante de Duke qui a dirigé l'étude avec Gregory Samanez-Larkin, un professeur assistant de psychologie et de neurosciences, “il est prouvé que la santé émotionnelle et la régulation s'améliorent avec l’âge.”

Une meilleure résistance aux tentations

Pour réaliser l'étude, les psychologues ont fait appel à 123 participants âgés de 20 à 80 ans. Ils ont reçu des messages sur leur téléphone portable trois fois par jour pendant dix jours et ont été invités à évaluer leur état émotionnel, leur satisfaction, leur enthousiasme, leur détente et leur lenteur sur une échelle de un à cinq. Ensuite, on leur a demandé s'ils avaient des envies de nourriture ou d'alcool, de cigarettes, de réseaux sociaux, de shopping, de parler à quelqu'un, de sexe, de sommeil ou de travail.

Chaque participant a été invité à signaler jusqu'à trois tentations à la fois. En analysant leur réponse sur une mesure standard de “satisfaction globale de la vie”, les chercheurs ont déterminé le bien-être général, indépendamment des humeurs du moment. Cela leur a permis de comprendre si les participants avaient des sentiments positifs ou négatifs et leur capacité à résister aux tentations.

Davantage tourné vers l’instant présent

“Nous avons constaté que les participants les plus âgés de l'étude étaient plus stables et moins volatils dans leurs émotions, ce qui suggère que l'âge peut être un prédicteur plus fort de la capacité à résister à la tentation que l'état émotionnel”, indique Gregory Samanez-Larkin. Les chercheurs ont également été capables de comprendre qu'avec l'âge, les objectifs personnels des individus changent, et qu’ils s'orientent davantage vers le présent chez les personnes âgées, qui tentent de maximiser leur bien-être au quotidien.

Comme les participants ont répondu aux questions posées par les chercheurs dans leur propre temps et espace, plutôt que dans un environnement contrôlé comme un laboratoire, l’équipe estime que l'étude reflète mieux les conditions du monde réel. Les conclusions ont également montré que les personnes âgées étaient capables d'affiner leur état émotionnel lorsqu'on leur permettait de faire ce qu'elles voulaient.

L'étude a également révélé que les personnes qui subissent des effets plus négatifs ont plus de mal à résister aux désirs, tandis que les personnes plus jeunes, qui ont un niveau de satisfaction plus élevé dans la vie, résistent mieux aux désirs. En revanche, les personnes plus âgées résistaient mieux à la tentation, quelle que soit leur satisfaction de vivre.