Une femme de 101 ans guérit du Covid-19

Aux Pays-Bas, une femme de 101 ans atteinte de Covid-19 a guéri de la maladie. Après avoir passé une semaine et demie dans un hôpital près de Rotterdam avec des difficultés respiratoires, elle a passé des tests qui ont montré qu’elle était positive au Covid-19. Elle a ensuite été placée en isolement, où elle a vaincu la maladie.

Pas la première centenaire à s’en sortir

La centenaire, dont le nom n’a pas filtré, a pu sortir de l’hôpital et va aller en maison de repos avant de rentrer chez elle. Elle représente “une lueur d'espoir” selon l'hôpital qui l'a traitée. “C'est une femme solide et c'est super de la voir suivre les conseils médicaux, comme éternuer dans son coude et même me dire de rester à bonne distance”, a dit le pneumologue Sunil Ramlal, interrogé par l'agence Reuters.

Elle n’est pas la première centenaire à surmonter Covid-19. Le 26 mars, un homme âgé lui aussi de 101 ans est sorti guéri de l'hôpital de Rimini, en Italie, après avoir été testé positif. “Par les temps qui courent, c'est toujours bon de donner un peu d'espoir”, avait indiqué la maire de la ville. Surnommé “Mr P”, cet homme, né en 1919, était devenu durant son séjour à l'hôpital la mascotte de l'établissement.