Podcast : pour/contre, les professeurs Harousseau et Bergmann se répondent sur la chloroquine

L'actualité scientifique, avec le Dr Jean-Paul Marre:

- La ventilation non invasive fonctionne jusqu'à un stade avancé de la maladie et elle permet de soulager les respirateurs.

- La nouvelle étude du Pr Raoult sur la chloroquine : réalisée sur 80 personnes, elle montre une certaine efficacité chez des malades précoces mais n'aboutit pas à des chiffres concluants.

Les invités du Dr Jean-François Lemoine:

- Les Pr Jean-Luc Harousseau et Jean-François Bergmann s'opposent sur les études du Pr Raoult sur la chloroquine : pour le Pr Harousseau, ancien patron de la HAS, l'urgence justifie qu'on la prescrive plus largement, pour le Pr Bergmann, ancien vice-président de la commission des Autorisations de Mises sur le Marché (AMM), il s'agit d'un travail "mauvais" qui mettrait en danger la vie des patients.

- Le Pr Elie Azoulay, chef du service de réanimation de l'hôpital St Louis à Paris, explique que lorsqu'un patient est placé en réanimation, c'est aussi une épreuve pour sa famille.