Chloroquine contre Covid-19 : Le professeur Jean-François Bergman condamne la deuxième étude de Raoult

Dr Jean-François Lemoine : La nouvelle étude confirme la précédente. Des résultats jugés extrêmement positifs par son auteur. Maintenez-vous vos doutes ?

Pr Jean-François Bergmann : Non seulement je maintiens mes doutes, mais je les augmente ! Parce que la première étude, au moins, était « contrôlée », avec un bras de contrôle certes de piètre qualité, mais il y avait un effort de comparaison. La deuxième étude est une cohorte de 80 malades, sans aucun bras comparateur; c’est donc encore plus mauvais ! Et penser que cette deuxième étude renforce la première, c’est comme croire qu’en ajoutant du mauvais au mauvais, on fait du bon… C’est désespérant que des universitaires s’abaissent à ce niveau de connaissance que je mettrais au niveau de celui du « ragot ». Heureusement, il y en a d’autres qui travaillent sérieusement….

Dr J-F.L. : La baisse de charge virale est quand même importante dans cette nouvelle étude ?

Pr Bergmann : Il y a effectivement une baisse importante de la charge virale; mais n’oubliez pas que TOUS les malades vont baisser leur charge virale, sans que l’on sache s’il s’agit des effets du médicament ou du temps. C’est pour cela que l’on exige des essais contrôlés! Pour savoir si cette baisse observée est plus précoce, plus forte, plus prolongée, plus définitive que dans le groupe contrôle. Si on exige cela, ce n’est pas pour embêter les chercheurs, mais c’est parce que c’est la seule façon de savoir. Ce qui est terrifiant, c’est que cela gêne le travail des autres, les patients refusant de rentrer dans les essais bien faits, pour être certains de ne pas recevoir le placebo à la place du principe actif… Ces données sont douteuses.

"Cela gène l’obtention de la vérité"

Dr J-F.L. : Ces études incontestables devait selon les autorités donner des résultats sous 8 jours. Or rien ne point…

Pr Bergmann : Non, non, c’est impossible, un tel délai. Il faut un nombre de malades important et ne pas s’intéresser qu’à la charge virale, mais aussi à l’amélioration des symptômes, en comparant toujours les deux groupes. Il va donc falloir plusieurs semaines.

Dr J-F.L. : Que répondez-vous à tous ces médecins tentés de prescrire au nom du « si ça ne fait pas de bien ça ne fait pas de mal ? »

Pr Bergmann : Je leur dit qu’il faut revenir aux fondamentaux de ces dernières années qui nous ont fait faire des progrès majeurs. D’ailleurs on ne sait pas avec certitude si cela « ne fait pas de mal »; il y a deux malades qui sont morts aux État-Unis par surdosage de ce produit – et surtout cela gêne l’obtention de la vérité, c’est un déni de science…