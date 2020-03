Le saxophoniste Manu Dibango est mort du coronavirus

Papy Groove, comme l’appelait affectueusement sa famille, n’est plus. Le chanteur et saxophoniste Manu Dibango est décédé le mardi 24 mars à l’âge de 86 ans des suites du Covid-19. Ce sont les membres de sa famille qui ont diffusé la nouvelle ce matin sur les réseaux sociaux.

Repris par Michael Jackson dans une de ses chansons

Originaire de Douala, la capitale économique du Cameroun, Manu Dibango est arrivé en France en 1949 pour y poursuivre ses études. C’est au début des années 1950 qu’il découvre le jazz et en tombe amoureux. Il commencera sa carrière professionnelle de saxophoniste quelques années plus tard et deviendra mondialement connu en 1972 grâce au morceau Soul Makossa, qui sera samplé quelques années plus tard par Michael Jackson dans Wanna Be Startin' Somethin'.

En 2010, Manu Dibango est fait chevalier de la Légion d’honneur, et l’année dernière, il fêtait sur scène ses 60 ans de carrière.

Le 18 mars 2020, l’artiste annonce lui-même sur sa page Facebook, être hospitalisé après une contamination au coronavirus. Il n’en guérira pas. Manu Dibango devient ainsi la première personnalité publique en France a décéder à cause du Covid-19.

Ses proches ont indiqué vouloir réaliser ses obsèques dans la stricte intimité familiale, mais qu’un “hommage lui sera rendu ultérieurement, dès que possible.”