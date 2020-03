La perte du goût et de l’odorat, les autres symptômes de l’infection au coronavirus

L'ESSENTIEL La perte du goût et de l'odorat sont des symptômes de Covid-19

La perte d'odorat ne s'accompagne pas nécessairement d'obstruction nasale

Dans la liste des symptômes du Covid-19, le gouvernement liste la toux et/ou la fièvre et des problèmes respiratoires. Une petite liste à laquelle on peut rajouter des maux de tête et un sentiment de fatigue. Les premiers témoignages de personnes infectées ont fait naître de nouveaux symptômes caractéristiques de la maladie.

Une mère a indiqué ne plus sentir la couche pleine de son enfant

L’anosmie, soit la perte du goût et de l’odorat, figure parmi les autres symptômes moins connus du Covid-19. Sur Twitter, Denis Maillard, consultant en relations sociales, a ainsi témoigné qu’il a “perdu le goût : tous les aliments sont fades, sans saveur ; je n’ai presque plus d’odorat mais pas le nez bouché (seule chose appréciable)”, écrit-il. Une description qui fait écho aux propos du médecin-journaliste Michel Cymès le 16 mars dernier sur le plateau de C à Vous : “Certains patients ont eu uniquement des troubles du goût et de l'odorat. Cela arrive avec la grippe aussi, le virus de la grippe peut fusiller les filets olfactifs qui se trouvent entre les deux yeux. Il y a des gens qui, après une grippe, n'ont plus eu d’odorat.”

[8/13] J’ai perdu le goût : tous les aliments sont fades, sans saveur ; je n’ai presque plus d’odorat mais pas le nez bouché (seule chose appréciable). — Denis MAILLARD (@maillardenis) March 19, 2020

Ces symptômes de perte du goût et de l’odorat seraient d’ailleurs caractéristiques du coronavirus, pour ceux qui ont des symptômes. Cité par le Daily Express, Hendrik Streeck, un virologue allemand, a constaté que “cela s’applique pour un bon deux tiers des personnes infectées, qui ont décrit une perte du goût et de l’odorat pendant plusieurs jours. C’est allé tellement loin qu’une mère nous a indiqué ne pas avoir senti que son bébé avait la couche pleine. D’autres nous ont indiqué ne plus pouvoir sentir leur shampoing et leur nourriture.”

