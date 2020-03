Le cancer colorectal n’est pas l’apanage des personnes âgées

L'ESSENTIEL Aux Etat-Unis, l'âge médian du diagnostic est passé depuis 2001 de 72 ans à 66 ans

L'incidence de la maladie chez les moins de 50 ans a augmenté de 2,2% entre 2011 et 2016

Les États-Unis sont le pays de tous les superlatifs, et pas forcément des plus flatteurs. Avec un nombre croissant de jeunes personnes chez qui un cancer colorectal est diagnostiqué, le fardeau se déplace rapidement vers des personnes plus jeunes. Selon les données publiées par l’American Cancer Society dans la dernière édition des statistiques sur le cancer colorectal, l'âge médian du diagnostic de cancer colorectal est passé de 72 ans en 2001-2002 à 66 ans en 2015-2016. Le rapport indique que 49 nouveaux cas et dix décès par jour sont attendus chez les personnes de moins de 50 ans aux États-Unis en 2020, ce qui signifie que la moitié de tous les nouveaux diagnostics concernent maintenant des personnes de 66 ans ou moins.

Selon les revues médicales, le cancer colorectal est le troisième cancer le plus régulièrement diagnostiqué et la troisième cause de décès chez les hommes et les femmes aux États-Unis. L'augmentation du dépistage régulier par coloscopie chez les personnes âgées de plus de 50 ans a contribué à faire baisser la fréquence de cette maladie dans les années 2000. La coloscopie pourrait prévenir le cancer en éliminant les polypes pré-malins.

Le cancer colorectal et sa propagation aux États-Unis

Cependant, au cours des dernières années, ce déclin a été limité aux personnes âgées de 65 ans et plus, selon la Société américaine du cancer. Le rapport indique que chez les personnes âgées de 65 ans et plus, le taux de diminution a été de 3,3 % par an entre 2011 et 2016. Chez les personnes âgées de 50 à 64 ans, la baisse a été de 2 à 3 % par an au cours des années 2000. Cette tendance s'est inversée et les taux ont augmenté de 1 % par an entre 2011 et 2016.

Selon le rapport, chez les personnes de moins de 50 ans, l'incidence du cancer colorectal a augmenté de 2,2 % par an entre 2011 et 2016. Cela signifie que les générations nées à partir de 1950 sont plus exposées à la maladie et créent ce que les professionnels de la santé appellent un effet de cohorte de naissance.

Cette augmentation a été attribuée à la hausse de 1,8 % du nombre de tumeurs au niveau du côlon proximal et distal, ainsi que dans le rectum chez les personnes âgées de 50 ans. Auparavant, l'augmentation de l'incidence chez les moins de 50 ans était due à des tumeurs rectales. Le rapport indique que l'augmentation de l'incidence a été constatée chez les personnes de moins de 65 ans, chez les personnes blanches non hispaniques, et que les Amérindiens et les populations autochtones d'Alaska sont également en forte augmentation.

Sur la base de ces données, l'American Cancer Society indique qu'au cours de l'année en cours, il y a une probabilité de 12 % de cas diagnostiqués de cancer colorectal, soit environ 18 000 chez les moins de 50 ans. Cela signifie que 49 cas sont susceptibles d'être diagnostiqués chaque jour et qu'il y avait une probabilité de 3 640 décès dus au cancer colorectal, soit dix par jour. Le rapport indique que la plupart de ces décès seront dus à un retard de diagnostic.

Il a également été constaté qu’entre 2008 et 2017, les décès dus au cancer colorectal ont diminué de 3 % par an chez les personnes de 65 ans et plus, mais de seulement 0,6 % par an chez les personnes âgées de 50 à 64 ans, ce qui signifie que la mortalité due au cancer colorectal a augmenté de 1,3 % par an chez les moins de 50 ans.

Des risques plus élevés en fonction de l’origine ethnique

Depuis 2004, ce sont chez les personnes blanches non hispaniques que l’augmentation du cancer colorectal a été la plus rapide (2 % par an). Auparavant, cette population avait enregistré une baisse de 1 à 2 % par an depuis au moins 1975. Les taux d'incidence ont été enregistrés à environ 20 % de plus chez les Noirs (46 pour 100 000) que chez les Blancs non hispaniques (39 pour 100 000), tandis que les taux de mortalité sont presque 40 % plus élevés chez les Noirs (19 contre 14 pour 100 000). Le taux de mortalité chez les autochtones d'Alaska a été enregistré à 40 pour 100 000.

Si l'on considère la prévalence du cancer colorectal parmi les groupes ethniques, les patients Noirs ont 25 % plus de chances d'être diagnostiqués avec un cancer colorectal à un stade avancé, tandis que la probabilité d'un diagnostic identique chez les blancs non hispaniques et les Asiatiques/insulaires du Pacifique est de 20 %.

Selon Rebecca Siegel, autrice principale du rapport, “bien que l'incidence et la mortalité globale du cancer colorectal continuent de diminuer, ces progrès sont de plus en plus confinés aux groupes d'âge avancés et sont entachés de vastes disparités. Malheureusement, les outils qui sont très efficaces pour réduire le fardeau de cette maladie ne sont pas pleinement utilisés. Une personne sur trois âgée de 50 ans et plus n'est pas à jour en matière de dépistage, et beaucoup d'entre elles n'ont jamais subi de dépistage. Nous pourrions sauver d'innombrables vies en améliorant l'accès au dépistage dans les zones rurales et les zones à faible revenu, notamment en Alaska, en incitant les cliniciens de soins primaires à veiller à ce que tous les patients de 45 ans et plus subissent un dépistage, ainsi qu'en favorisant des modes de vie plus sains dans nos communautés.”

Selon Rebecca Siegel, “il est essentiel de diagnostiquer plus rapidement les jeunes patients en attendant de savoir pourquoi l'incidence du cancer colorectal augmente chez les jeunes adultes et les adultes d'âge moyen.”