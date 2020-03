Coronavirus : booster son système immunitaire est-il efficace ?

L'ESSENTIEL Certains compléments alimentaires sont présentés comme renforçant les défenses immunitaires

De nombreux médecins restent très sceptiques et rappellent que les meilleures protections sont des mesures d'hygiène et les "gestes barrières"

Face à la pandémie de coronavirus, quelques bons gestes sont à adopter pour bien se protéger. Le gouvernement a fait état de nombreux “gestes barrières” pour se prémunir de toute infection. En plus de ces gestes, il serait possible de booster son système immunitaire pour mieux faire face au coronavirus ... mais cet avis n'est pas partagé par tous les médecins.

De la vitamine D et du zinc

Certains suppléments alimentaires sont montrés comme permettant de renforcer son système immunitaire. “Je prescris de la vitamine D et du zinc pour corriger les carences et, rien qu'aujourd'hui, j'ai fait gratuitement des ordonnances pour une centaine de personnes afin de soulager les médecins généralistes débordés”, confie Marie-Christine Boutron-Ruault, médecin interniste et directrice de recherche au Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations de l’Inserm, à Franceinfo. La vitamine D permet de lutter contre les viroses et le zinc de renforcer sa défense antivirale. Ce complément peut être adopté même sans présence de carence, sans toutefois le faire de manière prolongée. “Faire une cure d'un mois d'un complément multivitaminique n'est pas dangereux et peut améliorer un peu les choses, conseille la spécialiste. À condition de faire des périodes d'interruption pour que l'organisme fonctionne spontanément.”

Des plantes médicinales peuvent également être prises. Certains de ces plantes sont “dotées de propriétés immunostimulantes au niveau de la sphère ORL et pulmonaire, comme le duo cyprès-échinacée pour les personnes jeunes et le duo cyprès-astragale pour les individus plus fragiles, malades ou ceux âgés de plus de 65 ans”, détaille le docteur Didier Chos, président de l'Institut européen de diététique et de micronutrition (IEDM), interrogé par Le Parisien.

Des spécialistes sceptiques

Ce constat n’est pas partagé par tous les spécialistes. “Il n'y a rien qui booste notre système immunitaire. Ni plante, ni vitamine, ni quoi que ce soit. Et d'ailleurs, ce n'est pas nécessaire de le renforcer car il fonctionne très bien naturellement”, enfonce François Boué, immunologue à l'hôpital Antoine-Béclère de Clamart (Hauts-de-Seine). “Il n'y a aucune mesure médicamenteuse ou de comportement alimentaire qui puisse changer quoi que ce soit dans votre système immunitaire, abonde le professeur Guy Gorochov, chef de service de l'unité immunologie cellulaire et tissulaire à la Pitié-Salpêtrière, à Paris. Comme pour la grippe, ce n'est pas le virus qui nous tue mais les réponses immunitaires qui s'aggravent et ont un effet toxique sur le malade pouvant créer des lésions graves.”

Pour eux, le plus efficace reste de suivre les mesures simples d’hygiène. “Les seules mesures efficaces sont celles que vient de prendre le gouvernement, c'est-à-dire l'éloignement social et les mesures de bon sens comme se laver les mains, porter un masque quand on est affecté, ne pas tousser en présence de tiers et, évidemment, ne pas se faire dépister si on n'est pas malade pour ne pas engorger les services de santé”, énumère le professeur Gorochov.