Coronavirus : les commerces ouverts et fermés

L'ESSENTIEL Le gouvernement a décidé la fermeture de tous les commerces "non indispensables"

Grandes surfaces, commerces d'alimentation, pharmacies, banques et stations services resteront ouverts

Dans le cadre des mesures sanitaires annoncées contre le coronavirus, le gouvernement a décidé de fermer tous les commerces jugés “non indispensables”. Dans un arrêté paru ce lundi 16 mars au Journal officiel, sont détaillés quels établissements rentrent dans la case de l’indispensable et du non indispensable.

Les grandes surfaces ouvertes

Durant le week-end, la liste des établissements pouvant ouvrir n’a cessé de diminuer. Ce samedi, le premier ministre, Édouard Philippe, avait évoqué les magasins alimentaires, les pharmacies, les banques, les bureaux de tabac et les stations-service comme faisant partir des indispensables. Dimanche, les bars, restaurants sont rentrés dans la catégorie des non indispensables. Il y avait encore un flou concernant un bon nombre de commerces.

Ce lundi, tout a été précisé dans un arrêté. Les grandes surfaces de différentes tailles, supérettes, supermarchés et hypermarchés, peuvent continuer leur activité. Les revendeurs d'équipements automobiles et de deux-roues, les fournisseurs des agriculteurs ainsi que leurs équipementiers, les vendeurs et réparateurs d'ordinateurs ou de téléphonie sont ouverts, tout comme les blanchisseries et les services funéraires.

La liste complète des commerces qui peuvent être ouverts

- Entretien et réparation de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles

- Commerce d'équipements automobiles

- Commerce et réparation de motocycles et cycles

- Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles

- Commerce de détail de produits surgelés

- Commerce d'alimentation générale

- Supérettes

- Supermarchés

- Magasins multi-commerces

- Hypermarchés

- Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé

- Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé

- Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé

- Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé

- Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

- Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

- Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives

- Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé

- Commerce de détail d'équipements de l'information et de la communication en magasin spécialisé

- Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé

- Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé

- Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé

- Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé

- Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé

- Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé

- Commerce de détail d'aliments et fournitures pour les animaux de compagnie

- Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés

- Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.

- Hôtels et hébergement similaire

- Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu'il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier

- Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier

- Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens

- Location et location-bail de machines et équipements agricoles

- Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

- Activités des agences de placement de main-d'œuvre

- Activités des agences de travail temporaire

- Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques

- Réparation d'ordinateurs et d'équipements de communication

- Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques

- Réparation d'équipements de communication

- Blanchisserie-teinturerie

- Blanchisserie-teinturerie de gros

- Blanchisserie-teinturerie de détail

- Services funéraires

- Activités financières et d'assurance