Coronavirus : LVMH produira et distribuera gratuitement des gels hydroalcoolique pour les hôpitaux français

Face à la crise sanitaire majeure causée par la pandémie de coronavirus, les efforts sont tournés vers l’entraide et la solidarité. En ce sens, le groupe de luxe LVMH a annoncé orienter ses productions dans la fabrication massive de gel hydroalcoolique afin de les distribuer gratuitement aux autorités sanitaires. L’annonce a eu lieu ce dimanche 15 mars.

Une mobilisation des grands groupes

Cette production “en grande quantité” offre une garantie face au risque de pénurie de gel hydroalcoolique. “LVMH va (...) mettre à contribution l'ensemble des unités de production de ses marques parfums et cosmétiques (parfums Christian Dior, Guerlain et parfums Givenchy) en France pour fabriquer dès lundi des gels hydroalcooliques en grande quantité, a indiqué le groupe dans un communiqué. Ces gels seront livrés gracieusement aux autorités sanitaires françaises, prioritairement, dès ce lundi, à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (APHP)”, ajoute-t-il.

Un geste salué par l’APHP. “L’APHP remercie LVMH de sa proposition de fabriquer et distribuer gratuitement des gels hydroalcooliques en grande quantité”, a répondu l'établissement public de santé parisien sur son compte Twitter. Cet engagement de production n’a pas de date de fin et durerait “le temps nécessaire en lien avec autorités sanitaires”, précise le groupe de luxe dans son communiqué. S’il n’y avait pas rupture de stock à l’APHP, il y avait bien des “tensions d'approvisionnement sur les gels hydroalcooliques”, a précisé un porte-parole.

L’@APHP remercie @LVMH de sa proposition de fabriquer et distribuer gratuitement des gels hydroalcooliques en grande quantité.

Ils seront livrés gracieusement dès lundi à l’AP-HP notamment. Engagement de LVMH maintenu le temps nécessaire en lien avec autorités sanitaires — AP-HP (@APHP) March 15, 2020

Il y a quelques jours, en Italie, le groupe Benetton a annoncé un don de 3 millions d’euros pour soutenir les projets et besoins urgents de quatres grands hôpitaux italiens. Dans le milieu de la mode, le groupe Armani a également soutenu les établissements de soin avec un chèque de 1,25 million d’euros. Microsoft et Amazon ont tous deux donné un million de dollars chacun à un fonds de lutte contre le coronavirus à Seattle, et Facebook a décidé de mettre des chercheurs et des outils de diagnostic à disposition des autorités de santé.