Coronavirus : La France vers le confinement

L'ESSENTIEL Cafés et restaurants fermés ce samedi à minuit

Le nombre de cas de personnes contaminées a doublé ces trois derniers jours

Cafés, restaurants, lieux de loisirs, commerces "non essentiels" fermés à partir de minuit ce samedi 15 mars, limitation des déplacements et des réunions familiales et amicales, nouvelle recommandation à choisir le télétravail, c'est ce qui a été annoncé par le premier Ministre en réponse à l'accélération de la propagation du virus. Mais aussi, selon le gouvernement, au non respect par beaucoup des consignes de prévention et notamment des fameux "gestes barrière" censés limiter les contacts entre les personnes.

La France compte à ce jour près de 4 500 cas de Covid-19 dont plusieurs centaines de cas graves, un chiffre qui a plus que doublé dans les trois derniers jours.

Le premier Ministre et après lui le Directeur Général de la Santé, Jérôme Salomon qui a déclaré que la France en était "au stade 3 de l'épidémie", ont rappelé les nécessaires précautions à prendre face à une situation sanitaire qui risque de se dégrader rapidement dans les jours à venir. Ce qui pose la question de la capacité du système hospitalier français à gérer cette crise. Martin Hirsch, directeur général de l'AP-HP, déclarait vendredi au journal Le Monde que les établissements étaient "prêts" mais que "ce serait mentir de dire que l'on aborde cette épidémie dans les meilleures conditions".

Rester chez soi dès les premiers symptômes

Les régions les plus touchées à ce stade de l'épidémie sont le Grand-Est, la Bourgogne-Franche-Comté, les Hauts-de-France et l'Ile de France.

Ceux qui ressentent les symptômes de la maladie ont été à nouveau invités à adopter une conduite très encadrée : rester chez soi dès les premiers symptômes, imposer le mêle confinement à tous les membres de la famille vivant sous le même toît et consulter son médecin par téléphone ou téléconsultation, éviter l'auto-médication (il a été rappelé que la prise d'anti-inflammatoires non-stéroïdiens comme l'ibuprofène pouvait aggraver l'état des malades) et ne contacter le SAMU en composant le 15 qu'en cas d'apparition de difficultés respiratoires.