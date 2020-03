Bébés prématurés : le système immunitaire peut rattraper son retard

Chaque femme enceinte a peur d’accoucher avant la date prévue. Un bébé prématuré (avant huit mois et demie de gestation) n’a pas atteint le même niveau de développement qu’un enfant né à terme et présente une immaturité plus ou moins marquée des organes, et donc plus ou moins dangereuses selon son âge gestationnel. D’après l’Inserm, quatre organes sont principalement concernés : le cerveau, les poumons, le tube digestif et le canal artériel.

Malheureusement, en France, entre 50 000 et 60 000 enfants naissent prématurément chaque année. Aujourd’hui, 85% de ces bébés sont dit prématurés moyens (32-37 SA), 10% grands prématurés (28-32 SA) et 5% très grands prématurés (nés à moins de 28 SA). Toutefois, d’après une nouvelle étude parue le 9 mars dans la revue Nature Communications, le système immunitaire de ces enfants prématurés peut très bien rattraper son retard.

Pour en arriver à ces heureuses conclusions, les chercheurs anglais du King's College London et du Homerton University Hospital ont suivi des bébés nés avant 32 semaines de grossesse. En observant leurs cellules immunitaires, ils ont pu déterminer si leur profil immunitaire changeait dans les semaines suivant l’accouchement.

Même les bébés nés très tôt peuvent développer un système immunitaire normal

Ils ont ainsi remarqué que les bébés nés avant 28 semaines étaient ceux qui évoluaient le plus. Globalement, tous les profils immunitaires de bébés convergeaient dans la même direction. Ainsi, quel que soit le nombre de semaines de grossesse au moment de la naissance, le développement de tous les composants du système immunitaire (globules blancs, anticorps…) suit un chemin défini après la naissance.

“Ces données soulignent que la majorité du développement immunitaire a lieu après la naissance et que même les bébés nés très prématurément ont la capacité de développer un système immunitaire normal”, résume le docteur Deena Gibbons, autrice principale de cette étude.

Cependant, les bébés prématurés ont tendance à souffrir de plus d’infections et certains nourrissons de l’étude n’ont pas échappé à la règle. Les chercheurs avaient remarqué chez eux à la naissance une réduction des cellules T productrices de CXCL8. Ainsi, les nourrissons présentant un risque d’infections et de complications au cours des premiers mois de leur vie pourraient être identifiés peu après l’accouchement, ce qui pourrait aider les médecins à mieux prévenir les dangers.

“Nous continuons à étudier le rôle de la cellule T productrice de CXCL8 et comment elle peut être activée pour aider les bébés à combattre l'infection. Nous voulons également examiner de plus près d'autres fonctions immunitaires qui changent pendant l'infection pour aider à améliorer les résultats pour ce groupe vulnérable”, précise Gibbons.

Plus de difficultés dans la vie adulte ?

Outre les risques sanitaires auxquels se retrouvent exposés les bébés prématurés après leur naissance, il a été démontré que ces enfants étaient également confrontés à davantage de difficultés plus tard dans la vie.

D’après une étude parue au mois de juillet dans le Journal of the American Medical Association, les enfants nés prématurément seraient plus susceptibles de souffrir de troubles autistiques, voire de présenter des signes de névrose. Ces bébés deviendraient souvent des adultes introvertis, ce qui pourrait avoir des conséquences sur leur parcours scolaire et professionnel mais également sur leur vie amoureuse.