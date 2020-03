Coronavirus : la vente de sextoys explose

L'ESSENTIEL Les ventes de sextoys augmentent avec la crise du coronavirus

Des études montrent que l'activité sexuelle renforcerait le système immunitaire

Dans les rayons des supermarchés, les étales des produits de base sont de plus en plus vides. Pâtes, riz, gel hydroalcoolique, papier toilette… d’éventuelles pénuries sont à craindre. Dans certains pays, les stocks de préservatifs ont même été vidés après la diffusion d’une publicité sous forme de blague invitant à utiliser les préservatifs pour se protéger contre toute infection. Face au risque de quarantaine, voire de télétravail généralisé, d’autres produits voient leur vente augmenter.

Une hausse de 135% au Canada

Depuis le début de l’année 2020, la vente de sextoys a connu un bond inédit. Selon les données de la marque Womanizer, qui propose des sextoys dédiés à la stimulation du clitoris, les ventes ont grimpé de 40% entre le 1er janvier et le 6 mars en France. Un phénomène qui se retrouve dans d’autres pays. En Italie, les ventes ont connu une hausse de 60% et aux États-Unis elles ont bondi de 75%. La palme revient au Canada qui enregistre une hausse des vente de 135%.

L’augmentation du temps passé à la maison serait à l’origine de l’explosion des ventes. “Le temps est un facteur essentiel en matière de sexualité et de plaisir, analyse Johanna Rief, directrice des relations publiques chez Womanizer. En s’attendant à de possibles longues périodes d’isolement, seul(e) ou avec son ou sa partenaire, les gens souhaitent explorer de nouvelles manières d’utiliser au mieux ce temps à la maison.” Une aubaine pour la marque de sextoys qui reconnait que “les chiffres sont surprenants”, selon Johanna Rief.

L'activité sexuelle, toujours une bonne chose

Cette augmentation ne peut être une mauvaise nouvelle étant donné les bienfaits pour la santé que représente l’activité sexuelle. Plusieurs études ont montré que cela permet de renforcer le système immunitaire et donc de mieux lutter contre les infections. Une étude récente a montré qu’éjaculer plus de vingt fois par mois pour les hommes réduirait les risques de développer un cancer de la prostate. Pour les sextoys comme pour le reste, les conseils d’hygiène sont de rigueur : bien se laver les mains et l’objet après utilisation.