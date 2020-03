Coronavirus : pénurie de préservatifs en Australie et à Singapour

Comment bien se protéger du Covid-19 ? Les consignes sanitaires du gouvernement sont claires : se laver régulièrement les mains, tousser dans son coude, éviter les contacts physiques, utiliser des mouchoirs à usage unique et porter un masque en cas de symptôme. Pour les personnes se trouvant dans une zone où circule le virus, il convient, en plus des autres mesures, de contrôler régulièrement sa température, de surveiller l’apparition de symptômes d’infection respiratoire et d’éviter de fréquenter des lieux où se trouvent des personnes fragiles.

Des vidéos “coronavirus” sur PornHub

Surfant sur la vague du coronavirus, une marque de préservatif a publié un post Facebook sur sa version à Singapour — supprimé depuis — suggérant d’utiliser les préservatifs sur les doigts pour les protéger de toute contamination. Publiée sur un ton humoristique, la publication a été prise très au sérieux, comme l’a relaté le site australien 9News. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses photos d’étagères vides de préservatifs ou de préservatifs sur les doigts pour ne pas être infectés pullulent.

Les préservatifs ne sont pas les seuls objets à voir leur vente exploser par l’épidémie. En Chine, les tapis de yoga et de rameurs à domicile ont atteint jusqu'à 250% de hausse sur une période de deux semaines en février, par rapport à la même période de 2019. Les ventes de livre sur la plateforme de vente en ligne Alibaba affichent une hausse de 60%. Le même site révèle que le jeu “Ring Fit Adventure” de la console Nintendo Switch, qui combine exercices physiques et jeu de rôle, a vu ses ventes quadrupler entre le 5 et le 20 février.

Le site PornHub a également vu son trafic augmenter. Les sites d’actualité Vice et le Huffington Post ont répertorié plus de 130 vidéos mentionnant la notion de “coronavirus”. Le site contient notamment une vidéo scénarisée où un homme dans une combinaison de protection dans un établissement médical où une femme, vêtue d’une blouse sexy, lui saute dessus.