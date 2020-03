Coronavirus : des mesures pour encadrer les prix de gels hydroalcooliques et limiter la vente de masques

“Je vous annonce que nous prendrons aujourd’hui le décret d’encadrement des prix des gels hydroalcooliques.” Alors que certains commerces profitent de l’épidémie de coronavirus pour faire exploser les prix des gels hydroalcooliques, le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, a annoncé des mesures ce mercredi 4 mars sur BFM Business. “Il y a des cas isolés où des prix inacceptables ont été constatés”, a-t-il déclaré. Dans le même temps, un décret sur la réquisition des masques de protection au bénéfice des personnels de santé et des malades a été publié dans le Journal officiel.

Concernant les gels hydroalcooliques, Bruno Le Maire avait déjà indiqué à l’issue d’une réunion à Bercy dédiée à la gestion de l’épidémie de Covid19 que le gouvernement n’accepterait pas “la moindre spéculation sur l’épidémie du coronavirus”. La Direction générale de la répression des fraudes (DGCCRF) enquêtera d’ailleurs sur les fortes augmentations des prix de vente des gels hydroalcooliques et des masques de protection dans certains commerces.

Outre la question des prix, se pose également celle d’une potentielle pénurie. “Il y a un manque de disponibilité des produits”, a reconnu Bruno Le Maire ce mercredi, rappelant que, quand c’est possible, “se laver les mains avec du savon est tout aussi efficace”.

Une ordonnance désormais nécessaire pour l’achat de masque en pharmacie

Le gouvernement a également pris des dispositions pour ce qui est des masques. “Eu égard à la nature de la situation sanitaire et afin d'en assurer un accès prioritaire aux professionnels de santé et aux patients dans le cadre de la lutte contre le virus Covid-19, sont réquisitionnés, jusqu'au 31 mai 2020 : les stocks de masques de protection respiratoire de type FFP2 détenus par toute personne morale de droit public ou de droit privé ; les stocks de masques anti-projections détenus par les entreprises qui en assurent la fabrication ou la distribution, les masques de protection respiratoire de type FFP2 et les masques anti-projections produits entre la publication du présent décret et le 31 mai 2020 sont réquisitionnés, aux mêmes fins, jusqu'à cette date”, est-il écrit dans un arrêté paru dans le Journal officiel ce mercredi.

Si vous êtes un particulier, vous ne pourrez acheter un masque en pharmacie que sur ordonnance. “On ne peut pas en acheter puisque nous avons donné des instructions aux officines de pharmacie pour qu'elles ne distribuent des masques que sur prescription médicale ou qu'aux professionnels de santé”, a déclaré la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye sur France Inter ce mercredi.

Récemment, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a par ailleurs constaté le vol d’au moins 1 200 flacons de solutions hydroalcooliques et 8 300 masques. Quelque 2 000 masques chirurgicaux ont également disparu à l’hôpital de la Conception à Marseille.

En Australie, des rationnements de papier toilette

La crainte de pénurie ne porte pas que sur les produits médicaux mais aussi sur ceux de première nécessité. Afin de s’assurer que les biens de consommation essentiels puissent continuer à être accessible dans les commerces, Bruno Le Maire a déclaré qu’il réunirait très prochainement les acteurs de la grande distribution.

Bien évidemment, la France n’est pas le seul pays exposé à ce genre de problèmes. Au Royaume-Uni, par peur de spéculation, la chaîne de pharmacie Boots a annoncé mardi qu’elle allait limiter les achats de gel désinfectant pour les mains. En Australie, après s’être retrouvée en rupture de stock à cause de consommateurs sur-prévoyants, la principale chaîne de supermarchés à décidé de rationner ses ventes de papier toilette.