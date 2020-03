Coronavirus : le bénéficiaire, c’est l’air… pour l’instant

C’est un air — presque — pur que respirent les Chinois depuis le début de l’année. L’épidémie, devenue pandémie, de coronavirus a entraîné une baisse des activités industrielles chinoises, des restrictions de circulation et des vols domestiques. Résultats, les émissions de CO 2 ont été réduites de 15% à 40% dans le secteur industriel, rapporte le site Carbon Brief. Les particules polluantes ont également connu une nette diminution.

Les taux de dioxyde d’azote, émis par les véhicules ou les industries par la combustion des énergies fossiles, ont baissé de manière spectaculaire. La Nasa, grâce aux relevés du satellite Sentinel-5P de l’Agence spatiale européenne, a pu mesurer l’importante diminution des taux, passés de 500 µmol/m2 il y a un an à moins de 125 µmol/m2 en janvier 2020. Cette décrue s’est d’abord observée au dessus de la province du Wuhan, où s’est déclenchée la pandémie, avant de prendre dans tout le pays. “C'est la première fois que je constate une baisse aussi spectaculaire sur une zone aussi large pour un évènement spécifique”, observe Fei Liu, l'une des chercheuses de la Nasa sur la qualité de l'air.

Pollution monitoring satellites have detected significant decreases in nitrogen dioxide over China. There is evidence that the change is at least partly related to the economic slowdown following the outbreak of coronavirus. Learn more from @NASAEarth: https://t.co/2N9GB8hfnB