Coronavirus : les rassemblements de plus de 5000 personnes désormais interdits en France

Le président Emmanuel Macron a présidé ce samedi 29 février un Conseil de Défense suivi d’un Conseil des ministres pour faire le point sur l’épidémie de coronavirus. A l’issue de ces réunions, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé 16 nouveaux cas en France, soit 73 depuis fin janvier. Le stade 2 est déclenché et les rassemblements de plus de 5000 personnes en intérieur désormais interdits. Le point sur les nouvelles mesures et recommandations.

A échelle nationale, tous les rassemblements de plus de 5 000 personnes en milieu fermé, ainsi que certains événements en extérieur, seront annulés. Ainsi, le semi-marathon de Paris, prévu dimanche 1er mars, n’aura pas lieu. Demain, le Salon de l’agriculture n’ouvrira quant à lui pas ses portes pour sa dernière journée. L’objectif étant "que le virus se diffuse le moins possible, le moins largement possible", a expliqué Olivier Véran. Pour l’heure, il n’y a toutefois pas lieu d’annuler les élections municipales des 15 et 22 mars, a-t-il précisé.

Dans l’Oise et dans la commune de La Balme-de-Sillingy, en Haute-Savoie, les deux principaux foyers de propagation du virus en France, tous les rassemblements collectifs, telles que les messes par exemple, sont interdits jusqu’à nouvel ordre. Dans les cinq communes de l’Oise particulièrement touchées, Creil, Crépy-en-Valois, Vaumoise, Lamorlaye, Lagny-le-Sec, ainsi qu’à la Balme, « nous recommandons aux habitants de limiter leurs déplacements », a indiqué Olivier Véran.

Eviter la bise et les poignées de mains

"Ils peuvent se déplacer pour se nourrir, pour faire leurs courses", mais ils doivent éviter les "déplacements inutiles" et doivent "si possible recourir au télétravail". Dans les cinq communes de l’Oise, "les établissements scolaires qui comptent des cas et qui présentent donc un risque plus élevé ne rouvriront pas lundi".

A l’heure actuelle, 73 personnes ont été déclaré positives au coronavirus en France, dont 16 nouvelles depuis vendredi 28, a par ailleurs déclaré le ministre de la Santé, qui "recommande désormais, et pour une période qui reste à déterminer, d’éviter la poignée de mains". De même pour la bise. "Lavez-vous les mains, éternuez dans votre coude, utilisez des mouchoirs à usage unique. Le masque est inutile si vous n’êtes pas malade, si vous n’avez pas été (en) contact proche de personnes malades et que le port du masque ne vous a pas été recommandé", a recommandé Olivier Véran.

Le gouvernement s’apprête d’ailleurs à transmettre des instructions en pharmacie pour qu’elles ne délivrent pas de masque, sauf ordonnance du médecin. "En situation épidémique, vous protéger c’est protéger aussi les autres et ce sont les petits gestes qui font une grande protection", a conclu le ministre.