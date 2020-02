Football : les têtes interdites chez les jeunes en Angleterre, en Écosse et en Irlande

Trois fédérations de football ont pris la même décision ce lundi 24 février: interdire aux moins de 12 ans de jouer de la tête pendant l’entraînement. Il s’agit des fédérations anglaise (FA), écossaise (SFA) et irlandaise (FAI), qui précisent que pour les joueurs entre 12 et 16 ans, le jeu de tête sera introduit à l’entraînement de façon progressive. En revanche, concernant les matchs, aucune mesure n’a été prise. L'UEFA, l'instance qui gère le football à l'échelle européenne, doit émettre des règles à ce sujet dans les prochaines semaines. Des règles que devrait suivre la France.

Les joueurs exposés à la maladie d’Alzheimer et de Parkinson

Ces prises de position font suite à une étude publiée l’automne dernier par l’université de Glasgow (Royaume-Uni). Les travaux menés sur d’anciens footballeurs écossais avaient révélé que ces derniers étaient 3,5 fois plus exposés au risque de décéder d’une maladie neurodégénérative que la moyenne. De plus, le risque de développer la maladie d’Alzheimer serait cinq fois plus important chez un ancien joueur de football et deux fois plus pour la maladie de Parkinson.

Pas de lien direct établi avec le jeu de tête

“Naturellement, il y a eu des appels pour interdire le jeu de tête après la publication de l’étude. C’est parfaitement compréhensible, a commenté dans un communiqué Les Howie, responsable du football de base pour la FA. Nous devons garder en vue que l’étude ne montrait pas que les têtes avaient un lien avec les maladies neurodégénératives (…) et il n’y avait aucun élément pour suggérer que le jeu de tête devait être interdit à tous les niveaux de la compétition.”

La taille des ballons modifiée

En général, les jeunes joueurs de football ne font pas des têtes très fréquemment. Toutefois, pour limiter tous les risques, la taille des ballons sera modifiée la saison prochaine par les fédérations anglaises, écossaises et irlandaises. Ainsi, des ballons de taille 3 (diamètre de 57 à 60 cm) seront utilisés pour les enfants jusqu’à moins de 10 ans alors que d’habitude on passe à 7 ans à des ballons de taille 4 (62 à 66 cm de diamètre). Enfin, ces ballons devront être gonflés au minimum de ce qu’autorise le règlement.