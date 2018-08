Football : un neurologue appelle à interdire les têtes chez les joueurs de moins de 18 ans

Les têtes permettent souvent de réaliser de beaux buts au football, mais l’exploit sportif ne serait pas sans conséquence pour la santé. Un neurologue anglais recommande de l’interdire pour les jeunes joueurs mineurs dans une interview accordée à la radio britannique BBC.

