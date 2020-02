Coronavirus : le diabète et l'hypertension pourraient être des facteurs aggravants

Le Covid-19 ne cesse de gagner du terrain. Le bilan s’élève désormais à 2442 morts et plus de 75 000 personnes contaminées en Chine. Selon l'OMS, la fenêtre de tir pour éviter le risque de pandémie se rétrécit.

L'épidémie s'étend désormais à plus de 25 pays du monde et a fait une dizaine de morts en dehors de la Chine. L’Italie, qui enregistre le deuxième décès et 132 cas de contamination sur son territoire, a mis onze de ses villes en quarantaine ce dimanche et annulé les festivités du carnaval de Venise.

Cette maladie apparue au mois de décembre en Chine dans la ville de Wuhan s’avère particulièrement dangereuse pour les personnes âgées. Mais les personnes atteintes de pathologies chroniques sont également vulnérables.

État critique chez 16% des patients diabétiques

Une nouvelle étude réalisée sur 1099 patients et publiée en ligne sur la plateforme de l'université de Yale et du British Medical Journal medRxiv suggère que l’hypertension et le diabète chez les patients touchés par le Covid-19 pourraient constituer des facteurs aggravants.

Dans les détails, 23,7% des patients touchés par le coronavirus et dans un "état critique" étaient concernés par l’hypertension, tandis que 16,2% étaient diabétiques (on ne sait toutefois pas s’il s’agit d’un diabète de type 1 ou 2).



L'étude confirme par ailleurs que les trois principaux symptômes se manifestent par de la fièvre (87,9% des patients), une quinte de toux (67,7%) et une fatigue anormale (38,1%).

Le mode de contamination est le plus souvent respiratoire (toux, éternuement, gouttelettes). De récentes recherches ont par ailleurs montré que le virus avait été retrouvé dans les selles de certains malades.