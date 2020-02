Coronavirus en Chine : une application repère les contacts avec les porteurs de 2019-nCov

Pour les Chinois, l'exploitation des données personnelles n'est pas un problème. Dans ce pays qui a inventé le “crédit social”, système de notation des citoyens sur leurs comportements sociaux, économiques et politiques qui peut leur valoir des récompenses ou, à l'inverse, des restrictions d'accès à certains services publics comme l'éducation ou les transports, la lutte contre l'épidémie de coronavirus va peut-être passer par l'analyse de millions de données personnelles ... et de santé.

Alors que le coronavirus a fait 1 016 morts et contaminé plus de 42 000 personnes selon le décompte officiel, le pays vient de déployer une application nourrie de données croisées permettant à chacun de déterminer s'il a été en contact avec une personne infectée ou soupçonnée de l'être. Un outil qui diffusera, lorsque ce contact sera suspecté, des recommandations comme rester chez soi ou contacter les autorités sanitaires.

“Des données précises, fiables et faisant autorité”

Développée par plusieurs organismes d'Etat dont la Commission nationale de la santé et la société China Electronics Technology Group Corporaton (CETC) cette application nommée “Close Contact Detector”, a reçu le soutien de plusieurs agences gouvernementales, du ministère des Transports, des chemins de fer chinois et de l'aviation civile de Chine pour “garantir des données précises, fiables et faisant autorité”, précise un communiqué de la Commission nationale de santé.

Grâce à tous les éléments intégrés dans ce dispositif, l'utilisateur, après avoir communiqué son numéro de téléphone et son numéro d'identification gouvernemental, sera informé s'il se trouve dans un environnement propice à la propagation de la maladie et s'il est potentiellement en contact “étroit” avec des personnes infectées par 2019-nCov. Auquel cas, il lui sera recommandé de “rester à la maison” ou de contacter les autorités sanitaires.

Passagers des moyens de transports

La Commission nationale de santé précise que cette application concerne “une personne qui s'est approchée sans protection effective de personnes malades ou montrant des signes asymptomatiques” parmi les collègues de travail, les membres de la famille, les personnes vivant dans la même maison, les élèves d'une même classe ayant été en contact avec des patients ou leurs soignants. Sont également concernés par la notion de “contact étroit” les passagers et membres d'équipage de moyens de transports utilisés par des cas de patients suspects ou infectés.