L’épidémie de grippe s’est installée en France

En ce début d’année, l’attention de toutes et tous est focalisée sur le coronavirus chinois. Pourtant, en France, l’épidémie de grippe saisonnière se poursuit. On compte à ce jour 34 décès liés à la maladie, et plus de 400 cas graves recensés dans les services de réanimation, dont 59 la semaine dernière. Mercredi 13 février, l’agence Santé publique France publie son état des lieux. Elle note “une augmentation modérée des indicateurs de l’activité grippale” la semaine dernière, c’est-à-dire des consultations médicales, des passages aux urgences. La vaccination a de son coté légèrement progressé parmi les personnes à risques par rapport à la saison dernière. Il s’agit des personnes âgées, des enfants, des femmes enceintes, des personnes asthmatiques ou encore atteintes d’une maladie chronique.

Plus de vaccinations, mais toujours pas assez

Ainsi, en métropole, la couverture vaccinale est passée de 46,5% à 47,2%, (+0,7 point) pour l’ensemble de ces personnes, d’après les remboursements de la Sécurité sociale effectués fin décembre. Toujours selon Santé publique France, la majorité (71%) des patients admis en réanimation présentaient des facteurs de risques de complications. Ils étaient presque autant (70%) à ne pas être vaccinés. Parmi les 34 décès enregistrés il y avait 6 enfants de moins de 15 ans. De plus, des cas graves de grippe ont également été recensés en Martinique et en Guadeloupe.

Les consultations et les passages aux urgences en augmentation

Parmi les hospitalisation pour grippe, les plus représentés sont les enfants de moins de 5 ans (31%) et les personnes âgées de 75 ans et plus (22%). Toutes les régions de métropole sont actuellement touchées et le taux de consultations a augmenté de 13% la semaine dernière par rapport à la semaine précédente, d’après le réseau de surveillance Sentinelles. Le nombre de passages aux urgences, quant à lui, est passé de 8 888 à 9 010 en une semaine, selon un autre réseau de surveillance, Oscur. Toutefois, le nombre d’hospitalisation est resté stable.

La campagne de vaccination est toujours en cours

Chaque année, environ 7 000 personnes décèdent à cause de la grippe. L’année dernière, elle a fait 9 500 victimes. En 2018, 12 980 en sont mortes. Cet hiver, il y a une nouveauté en France concernant la grippe. En effet, il est désormais possible de se faire vacciner contre la maladie dans une pharmacie. Cela participe, semble-t-il, à cette augmentation de la couverture vaccinale. Il est d’ailleurs possible de le faire jusqu’au 29 février.