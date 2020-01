Kellogg's supprimera le glyphosate de ses céréales en 2025

Le groupe Kellogg's a annoncé son intention de supprimer le glyphosate de ses céréales d'ici à 2025, l'herbicide le plus utilisé au monde. D'ordinaire, ce pesticide n'est pas employé sur du blé ou de l'avoine, ces céréales n'étant pas génétiquement modifiées pour y résister, mais la marque concède que certains agriculteurs l'utilisent tout de même pour assécher les plants avant la moisson, notamment pour abaisser le taux d'humidité.

“Nous continuons à surveiller activement la science”

“Bien que cette pratique ne soit pas répandue dans nos chaînes d'approvisionnement en blé et en avoine, nous travaillons avec nos fournisseurs pour éliminer progressivement l'utilisation du glyphosate comme agent de séchage avant récolte (...) sur nos principaux marchés, y compris aux Etats-Unis, d'ici la fin 2025”, déclare l'entreprise sur son site. Prise fin 2019, cette décision rendue publique lundi, concernera les produits commercialisés aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en France, au Canada, au Mexique et en Australie.

Kellogg's a également expliqué à l'AFP avoir engagé des discussions avec ses prestataires sur l'utilisation des produits phytosanitaires et mis en place certaines actions pour limiter l'utilisation des pesticides. “Nous travaillons actuellement avec nos fournisseurs et d'autres parties prenantes à un plan d'actions pour 2025”, a indiqué le groupe à l'AFP. “Tous les produits vendus par Kellogg's répondent aux exigences réglementaires, et nous continuons à surveiller activement la science, les réglementations et les préférences des consommateurs sur ce sujet”, assure Amy Senter, responsable du développement durable chez Kellogg's. Le groupe n'a cependant pas évoqué la culture du maïs et du soja, également pratiquée par ses fournisseurs.

36 produits à base de glyphosate bientôt interdits en France

D'autres grandes enseignes devraient emboiter le pas à Kellogg's, l'utilisation du glyphosate étant devenue très controversée. Récemment en France, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) a annoncé le retrait de 36 produits à base de glyphosate d'ici la fin de cette année 2020 par “principe de précaution”. Il restera donc 33 produits à base de glyphosate en vente dans l'Hexagone, “les données fournies par les industriels” ne permettant pas de statuer sur “leur éventuelle génotoxicité”.

Le glyphosate est suspecté d'être à l'origine du développement de certains cancers et de l'autisme chez les bébés. Le Centre international sur le cancer (CIRC), qui dépend de l’OMS, classe depuis 2015 cet herbicide parmi les produits “probablement cancérigènes pour les humains.”