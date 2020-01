Manifestant frappé à Paris : non, le sida ne se transmet pas par la salive

La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux depuis le samedi 18 janvier. Un jeune manifestant, âgé de 20 ans, a été violemment interpellé et frappé au sol par un policier, à Paris, en marge de la mobilisation des gilets jaunes. Dès le lendemain, le porte-parole du syndicat de police Alliance s’est exprimé au micro de Franceinfo. Il a expliqué le geste du policier en racontant que le manifestant avait “craché du sang au visage, à deux reprises” du fonctionnaire de police tout en lui criant “J’ai le sida, tu vas crever !”. En argumentant de cette manière, le syndicaliste a relayé des fausses croyances sur le VIH, qui sont encore trop ancrées dans les esprits aujourd’hui.

Aucun cas de transmission par la salive recensé

Rappelons-le, le virus du sida ne peut pas se transmettre par la salive. “Il y a une trop faible quantité de virus dans la salive, même chez les personnes infectées et non-traitées, précise Asier Saez-Cirion, directeur de recherche à l’institut Pasteur et président du comité scientifique de Sidaction. La probabilité de transmission est extrêmement faible. Aucun cas de transmission n’a été établi dans ce cas de figure, et d’après les recherches, il semble même qu’il y ait dans la salive un facteur qui inhibe le VIH.”

Dans le sang, le virus ne résiste pas à l’air libre…

De plus, le porte-parole du syndicat de police a expliqué que le manifestant avait craché du sang. Oui, le sang est bien l’un des modes de contamination du virus du sida. Tout comme les sécrétions sexuelles et le lait maternel. Cependant, “le VIH a une très faible résistance à l’air libre”, affirme l’association Aides dans un communiqué publié après la polémique suscitée par les propos du syndicaliste. “Après cinq à dix secondes à l’air libre, une goutte de sang ne contient plus de virus”.

… Mais la transmission est possible dans certains cas

En réalité, les transmissions du sida par le sang se font uniquement dans le cas d’échanges sanguins, par exemple lors d’un échange de seringues avec une personne contaminée et non-traitée. Également dans le cas d’une blessure, mais il faut avoir une plaie suffisamment ouverte, qui nécessite des points de suture et avec une grande quantité de sang frais contaminé. Les griffures ou les petites plaies superficielles ne suffisent pas à transmettre le virus.

De fausses idées sur les porteurs du virus

Enfin, il faut savoir que les personnes séropositives sous traitements antirétroviraux ne transmettent pas le virus. “Dans nos pays riches, où les traitements antirétroviraux sont gratuits, les personnes séropositives qui prennent leur traitement et dont la charge virale et indétectable depuis plus de six mois ne peuvent plus transmettre le virus”, décrit Sida Info Service. En d’autres mots, la personne vit avec le virus, mais elle dispose de la même espérance de vie qu’une personne séronégative. Aujourd’hui, le plus gros risque de transmettre le virus est lorsque la personne ignore qu’elle en est porteuse. D’où l’importance du dépistage et de l’utilisation du préservatif.