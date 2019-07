Sida : des tests gratuits sans rendez-vous et sans ordonnance dans les laboratoires parisiens

Paris veut vaincre le sida d’ici à 2030. Pour atteindre cet objectif, la ville lance ce lundi 1er juillet, une campagne généralisée de dépistage. Dans les laboratoires, les tests deviennent gratuits, sans ordonnance et sans rendez-vous.

[DÉPISTAGE]



Connaître son statut sérologique c’est prendre le contrôle de sa santé et de sa sexualité.



Voici la liste de toutes les structures qui proposent aujourd’hui lundi 1er juillet 2019 un test VIH/IST ou un test rapide VIH gratuit et sans rdv à @Paris. pic.twitter.com/CqNw1DM9DX — #PARISSANSSIDA (@parissanssida) July 1, 2019

Les Parisiens peuvent désormais se rendre dans le laboratoire de leur choix et se faire dépister gratuitement. Pas besoin d’avancer les frais, l’Assurance maladie prend en charge la prise de sang à 100% directement. Si le test est positif, le biologiste indiquera au patient les procédures à suivre. Un rendez-vous sera fixé sous 48 heures dans un hôpital afin de poursuivre les examens et, au besoin, commencer un accompagnement thérapeutique.

Une expérimentation également menée à Nice

Santé Publique France estime que l’Ile-de-France représente 44% des cas de séropositivité en France. D’après des études menées par l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France, 10 000 personnes ignorent leur séropositivité dans la région. L’expérimentation doit durer un an au minimum, et est conjointement menée dans la ville de Nice. Dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’incidence du sida est la plus forte après l’Ile-de-France. Ce nouveau dispositif de dépistage pourrait être élargi à l’ensemble du territoire par la suite.

L’amélioration du dépistage du sida est un enjeu mondial. D’après Onusida, un malade sur 4 ignore qu’il est atteint dans le monde. La crainte de la stigmatisation ou de discrimination peuvent être des freins pour les patients.

Vivre avec le sida

S'il n’est pas possible de guérir du sida, on peut vivre avec. Détecter la maladie le plus tôt possible permet d'accompagner au mieux les patients. Les traitements sont capables d'empêcher la progression de la maladie, de protéger le système immunitaire et de stopper la transmission du virus.