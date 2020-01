Les cerveaux des bébés sont capables de se synchroniser avec ceux des adultes

Que se passe-t-il quand un bébé et un adulte jouent ensemble ? D’après une étude de l’université américaine de Princeton, leurs cerveaux se synchronisent. Dans Psychological Science, les chercheurs montrent qu’un adulte et un bébé qui interagissent sont sur la même longueur d’ondes : leur activité cérébrale est concentrée dans les mêmes zones.

Have you ever played with a baby and felt a sense of connection, even though they couldn’t yet talk to you?#PrincetonU research suggests that you might quite literally be “on the same wavelength,” experiencing similar brain activity in the same regions. https://t.co/UmZXIpGhxR