Grippe : l’Assurance maladie publie un clip pour promouvoir la vaccination

Un homme vêtu de noir avec des pics métalliques sur les bras qui vous ennuie : il vous donne chaud, mal au crâne, provoque des courbatures et vous fatigue. L’Assurance maladie personnalise la grippe dans un clip vidéo pour sensibiliser à l’intérêt du vaccin.

Des symptômes multiples

“Cette année encore la grippe va faire très mal”, prévient le film. Lorsqu’on contracte le virus, les premiers symptômes arrivent en général dans les 48 heures : une forte fièvre, des courbatures, une sensation de fatigue intense, des maux de tête, des frissons. Le personnage imaginé dans la vidéo de l’Assurance maladie illustre, avec humour, la pénibilité des symptômes de la grippe.

Un virus dangereux pour les plus fragiles

Les personnes les plus robustes se remettent de la grippe en une semaine, même si elles peuvent ressentir encore de la fatigue plusieurs jours après la disparition des symptômes. Chez les plus fragiles, la maladie est plus dangereuse. Les personnes âgées de plus de 65 ans, celles atteintes de maladie chronique comme la BPCO ou l’insuffisance cardiaque et les femmes enceintes ont un risque élevé de complication si elles contractent la grippe. Cela peut être des lésions pulmonaires, une infection bactérienne ou une aggravation de la maladie chronique.

Une campagne de vaccination lancée mi-octobre

“Protégez-vous contre la grippe, vaccinez-vous”, conclut la vidéo. Le vaccin est la meilleure protection contre la maladie et il est pris en charge par l’Assurance maladie pour les personnes les plus à risque de souffrir de complications et pour leur entourage. La campagne de vaccination a démarré le 15 octobre dernier et il est désormais possible de recevoir l’injection dans les pharmacies.

Pendant l’hiver 2018/2019, plus de 10 000 personnes ont été hospitalisées à la suite de symptômes grippaux et plus de 1 800 personnes ont été admises en service de réanimation. Au total, 8 100 décès sont attribués à la grippe sur cette période.

Selon les années, 2 à 6 millions de personnes sont touchées par la #grippe. Pour les 65 ans et plus, les personnes atteintes de maladies chroniques et les femmes enceintes, la première des protections c'est la #vaccination. ???? pic.twitter.com/Eu6pLTjim0 — Assurance Maladie (@ameli_actu) October 29, 2019

Ce sujet vous intéresse ? Venez en discuter sur notre forum ! Accéder au forum

publicité

publicité

publicité



publicité



publicité



publicité



publicité

publicité

publicité



publicité



publicité



publicité



publicité

publicité

publicité



publicité



publicité



publicité