Insuffisance cardiaque : les patients doivent se faire vacciner contre la grippe

Se faire vacciner contre la grippe chaque année peut sauver la vie de patients atteints d'insuffisance cardiaque, selon une nouvelle étude publiée dans la revue Circulation.

L’insuffisance cardiaque est l’incapacité du muscle cardiaque d’assurer normalement son rôle de propulsion du sang dans l’organisme. Elle peut survenir dans l’évolution d’un infarctus du myocarde, d’une angine de poitrine ou encore d’une hypertension. La grippe peut être très grave, voire mortelle, pour les patients atteints d'insuffisance cardiaque. Souvent âgés de plus de 65 ans, l'infection peut exacerber leurs symptômes et engendrer des complications.

Une réduction de 19% des décès

Dans l’étude en question, les chercheurs ont analysé les données médicales de 134 048 patients souffrant d'insuffisance cardiaque sur une période de 12 ans. Les taux de vaccination contre la grippe variaient de 16% de la cohorte en 2003 à 52% en 2015, avec un pic de 54% en 2009. La vaccination antigrippale a été associée à une réduction de 19% des décès toutes causes confondues et des décès d'origine cardiovasculaire.

Comparativement à aucune vaccination, se faire vacciner une fois tous les deux ou trois ans a aussi été lié à une réduction de 13% du risque de décès toutes causes confondues et à une diminution de 8% du risque de décès cardiovasculaire. Le moment choisi pour se faire vacciner était également déterminant. On a constaté une plus grande réduction du nombre de décès lorsque la vaccination avait lieu plus tôt, c’est-à-dire au mois de septembre plutôt qu’au mois de décembre.

Une couverture vaccinale inadéquate

"Des études récentes ont montré que la couverture vaccinale contre la grippe chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque est inadéquate", a déclaré le directeur de l’étude Daniel Modin (Université de Copenhague). "J'espère que notre recherche pourra aider à sensibiliser les médecins et les cardiologues qui soignent des patients atteints d'insuffisance cardiaque à l'importance de la vaccination contre la grippe pour leurs patients", ajoute-t-il.

En France, en 2008-2009, l’insuffisance cardiaque touchait 2,3% de la population française adulte, soit environ 1 130 000 personnes. C’est une cause majeure de décès en France, et ce quel que soit l’âge. En 2010, elle était responsable directement ou indirectement de plus de 95 000 morts.

Ce sujet vous intéresse ? Venez en discuter sur notre forum ! Accéder au forum