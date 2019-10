Dépression : manger sain est bon pour la santé mentale des jeunes

Les bienfaits d’une alimentation équilibrée sont multiples, mais certains n’ont jamais été étudiés. Dans Plos One, des chercheurs australiens montrent que les adolescents et les jeunes adultes atteints de dépression voient leur état s’améliorer lorsqu’ils mangent sainement.

Une réduction significative du niveau de dépression

Les scientifiques de l’université Macquarie de Sydney ont recruté 76 personnes âgées de 17 à 35 ans pour leur étude. Tous étaient atteints de dépression sévère, leur alimentation était plutôt riche en sucres et en graisses et basée sur la consommation de produits transformés. Les chercheurs ont formé deux groupes : le premier a suivi un régime équilibré pendant trois semaines et le second a continué à manger comme avant. Les adolescents et jeunes adultes qui ont mangé sainement ont vu leurs symptômes se réduire à l’issue de l’expérience. L’équipe de recherche s’est basée sur une échelle pour estimer leur niveau de dépression, 7 étant le plus élevé. En moyenne, les jeunes de ce groupe sont passé de 7,2 à 4,4 et se sentaient également moins anxieux après leur rééquilibrage alimentaire. "Ces découvertes s’ajoutent à une littérature croissante qui montre que de petits changements alimentaires sont un complément utile pour réduire les symptômes de la dépression", concluent les auteurs.

Le régime méditerranéen serait bon pour le moral

En 2018, des chercheurs français ont étudié les effets d’un régime alimentaire équilibré sur les adultes. En analysant les données de plus de 36 000 personnes, ils ont constaté qu’un régime de type méditerranéen, soit riche en poisson, en légumes et en céréales, réduit le risque de dépression de 33%.

Une autre équipe de recherche s’est intéressée aux effets protecteurs de ce régime alimentaire sur les personnes âgées. Ces dernières auraient moins de risque de souffrir de dépression lorsqu'elles s'alimentent de cette manière. Personne n'est épargné par le risque de dépression : 15 à 20% de la population française risque d'en souffrir au cours de sa vie.