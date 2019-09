La dépression est la cause génétique de 20 autres maladies

Dépression et asthme, dépression et maladie coronarienne, dépression et gastro-entérite ... Le lien entre de nombreuses maladies et la dépression avait déjà été observé. Une étude du Centre Australien pour la Santé de Précision publiée dans Molecular Psychiatry met fin à l'énigme de la poule et de l'oeuf en montrant que c'est la dépression qui est la cause de ces autres maux, et non l'inverse. Jusqu'à présent, les enquêtes sur ce sujet avaient été compliquées par l'existence de facteurs de confusion laissant penser que certains états physiques étaient supposés causer une dépression.

20 maladies distinctes

Le trouble dépressif majeur a été identifié comme la cause génétique de 20 maladies distinctes provoquant des problèmes respiratoires, cardiaques, digestifs et urinaires. "Les personnes atteintes de maladies mentales graves comme la dépression présentent des taux de maladie physique beaucoup plus élevés que ceux de la population en général", précise Anwar Mulugeta, un des chercheurs du centre australien qui a mené cette étude.

Des données génétiques pour explorer les associations de cause à effet

Ce travail a utilisé pour la première fois pour dépister le lien de causalité entre la dépression et diverses maladies une méthode qui s'appuie sur des données génétiques pour explorer les associations de cause à effet entre un facteur de risque et une gamme de maladies. Les chercheurs ont évalué les données de 337 536 participants de la Biobanque britannique afin de confirmer la gamme de maladies affectées par la dépression.

"Ce qui est important, c'est que cette recherche indique qu'une personne diagnostiquée en dépression devrait également être soumise à un dépistage pour un ensemble défini de comorbidités possibles, permettant ainsi une meilleure gestion clinique", a souligné Anwar Mulugeta.

"Examiner le patient dans son ensemble"

"Aujourd'hui, on estime que près de la moitié de la population souffrira d'un problème de santé mentale au cours de sa vie. Comprendre les liens entre la dépression et d'autres maladies est essentiel pour garantir à ces personnes le soutien dont elles ont besoin, plus nous pourrons examiner le patient dans son ensemble, meilleurs seront les résultats", a confirmé Elina Hypponen, directrice du Centre Australien pour la Santé de Précision.